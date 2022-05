Jorge Javier Vázquez amenaza con abandonar Mediaset si no despiden a Marta Riesco

Marta Riesco vuelve a estar en el centro del foco mediático. Tras inventarse que había recibido una llamada de Rocío Carrasco en la que le proponía una oferta laboral musical, la actual novia de Antonio David Flores ha causado un gran revuelo en el plató de Sálvame. Pasaban pocos minutos de las cinco de la tarde cuando Jorge Javier Vázquez se dirigía a la audiencia para hablar sobre la reportera de El Programa de AR. "Me parece un elemento que si en un momento me hizo gracia, ahora me parece peligroso, jamás querría tenerla en una redacción trabajando, me estoy enterando de cosas que no me gustan en absoluto sobre su historia, sobre como manipula" ha iniciado Jorge Javier.

"No la querría tener trabajando en un equipo porque ensucia el ambiente y porque se que sus compañeros de la redacción la detesta", ha explicado el presentador. "Desde hace tiempo ha dejado de ser periodista y se ha convertido en una más, que no me da ninguna pena, porque en El Penas ha encontrado la horma de su zapato, son iguales», aseguraba el catalán, a punto de estallar completamente contra Marta Riesco.

Marta Riesco no ha querido mantenerse en silencio. La reportera de El Programa de AR ha publicado una story en la que ha arremetido contra el presentador. "Los que me estáis poniendo de loca eres tú, me has llamado trilera, zenutria y que me vas a echar y que me queda poco aquí". El mensaje, con faltas de ortografía incluidas, ha enfadado mucho a Jorge Javier, que ha decidido dedicarle unas palabras: "¿Tú eres tonta o eres tonta? ¿Tu nivel de comprensión lectora dónde está? ¿Quién ha dicho que te voy a echar? ¿Qué te queda poco aquí? Creo que sí, en cuanto aparezca la jefa [Ana Rosa Quintana], porque tu jefa, estas historias tan mierdas no las acepta en su programa".

Como si de un partido de tenis se tratase, Riesco ha contestado al de Badalona a través de sus stories. "Llevo dos bajas por acoso de La Fábrica de la Tele", ha asegurado la novia de Antonio David. Jorge Javier, que ha leído el mensaje en directo, no ha estado dispuesto a aguantar dichas acusaciones. "Dices que te estás pensando denunciarme por acoso y no te escudes ahora en que tu tono era jocoso, porque la otra persona con la que estabas hablando te lo tuvo que quitar de la cabeza, no empecemos a jugar con estos temas, Marta, porque igual la gentuzilla con la que te juntas te lo tolera, pero conmigo en estos términos no".

"Personas como tú os cargáis las empresas", ha espetado enfadado el presentador, que ha anunciado que "llegados a este punto, que decida la cadena", abandonando el plató y dejando el peso del programa en manos de Adela González.