Carmen Lomana estalla contra Twitter: "A ver si Elon Musk pone un poco de orden"

Carmen Lomana sigue ampliando su negocio de joyas. La emprendedora más chic del panorama nacional ha presentado este jueves 28 de abril su nueva colección de joyas, siendo imagen de la marca Luxenter. A sus 73 años, Lomana se ha mostrado más radiante que nunca, con ganas de hablar de todo y sobre todos ante los medios de comunicación. La socialité ha atendido a la prensa en un lujoso restaurante de la Castellana, donde ha mostrado los nuevos modelos disponibles de su línea de joyería.

Entre los temas de los que ha hablado destacan las polémicas que genera la emprendedora en sus redes sociales. Lomana levanta ampollas con sus tweets y posicionamientos públicos, un hecho que a ella no le quita el sueño. "¡Es que se montan unos líos! Las redes están llenas de ofendiditos y de tontos", ha espetado en una entrevista a El Español. "Estoy encantada de que Elon Musk haya comprado Twitter. ¡A ver si pone orden! ¡Que ahí no entre nadie que no esté identificado!", ha añadido, haciendo referencia a la compra de Twitter por parte del fundador de Tesla.

Una de las últimas polémicas que ha aparecido en las redes sociales tiene relación con Victoria Federica. "La adoro. Además, nos queremos mucho", ha asegurado Lomana sobre la nieta de Juan Carlos I. "No somos amigas de salir, pero nos queremos. Cuando nos vemos, somos amigotas de fiestas. Siempre nos vemos en Starlite, en la fiesta de Elle, en la de Pronovias. ¡Nunca nos vemos en un entierro! La quiero mucho. Es muy cariñosa y muy normal. Entiendo muy bien que no quiera hablar. ¡Sin decir nada ya te adjudican cosas!", ha añadido.

Lomana, que no tiene pelos en la lengua, ha querido mojarse sobre la situación del Rey emérito. Carmen piensa que Juan Carlos I debe volver, pero "cuando sea el momento oportuno". "Desde luego, yo quiero que el rey emérito muera en España. Con su familia y en su país. Se diga lo que se diga. Hay que tener conmiseración y humanidad y agradecimiento. Nada se ha demostrado", ha añadido de forma tajante.

Con un ceñido vestido color carne, Carmen Lomana se ha mostrado más joven y radiante que nunca. En cuanto a su situación sentimental, la celebrity no ha querido dar muchos detalles. "Yo tengo el corazón muy contento. Pero al que me lo contente nunca lo voy a llevar a un photocall. No, porque ese es mi mundo, una parte de mi mundo. Eso es mío y no tengo por qué involucrar a nadie que no esté en ese mundo. Te advierto que el ser popular o famosa es fatal para ligar. ¡A no ser que seas un fresco!", ha asegurado entre risas.