Jorge Javier arremete contra los Flores: "Viven por y para destruir a Rocío Carrasco"

Miércoles de portadas y la revista Lecturas sorprende con una dura entrevista a Jorge Javier Vázquez. El presentador de Sálvame ha estallado contra la familia Flores, ametrallando con su dialéctica a Antonio David, Olga Moreno, Rocío Fores y Marta Riesco, entre otros. El de Badalona ha querido analizar el contexto en el que se está produciendo la violencia ejercida sobre Rocío Carrasco, asegurando que la familia de Antonio David vive por y para destruir a la hija de Rocío Jurado.

"Primero se produjo un cataclismo, una división absurda entre quien se creía a Rocío Carrasco y quien no se la creía, como si esto fuera un Gran Hermano cualquiera, y no. Estábamos hablando de una cosa importantísima, que es la violencia de género, y, como sucede en muchísimos casos, a quien siempre se cuestiona es a la víctima", ha empezado Jorge Javier en su entrevista. "Ahora, conforme va pasando el tiempo, el testimonio se va asentando. Y estamos viendo cómo todo lo que contó Rocío Carrasco se ajusta a la realidad. Incluso lo que más se ha cuestionado, que era la ruptura de la relación con su hija, que es algo que hay muchísima gente que no lo puede llegar a entender", ha añadido.

Vázquez no ha querido dejar a títere sin cabeza, pero con quien ha sido más duro ha sido con Antonio David Flores. "Siempre que puede, la trata de mala madre y de mala esposa", ha asegurado el catalán, añadiendo que "el único sustento económico es hablar de ellos porque no tienen otra vida". Pese a apuntar al padre, Jorge Javier también ha tenido palabras para la hija. El presentador ha explicado que Rocío Flores "es una versión corregida y aumentada de Antonio David", asegurando que la hija de Rocío Carrasco es aún más manipuladora que su padre.

Con Olga Moreno protagonizando otra famosísima portada, Jorge Javier Vázquez ha querido dedicarle unos minutos a la ex mujer de Antonio David. El presentador de Sálvame ha afirmado que Olga Moreno ha sido "una cómplice necesaria" en la "destrucción" de Rocío Carrasco, impulsada por Antonio David Flores durante los últimos veinte años. En cuanto a Marta Riesco, Vázquez ha asegurado que "es tan manipuladora como Antonio David Flores". "Pobre Marta Riesco, levantarte a las 5 de la mañana para ir a trabajar y acabar enamorada, o lo que sea, de un vago", ha bromeado.