Kiko Matamoros, expulsado de Supervivientes

Onceava semana de concurso y los aventureros de Supervivientes no dan tregua a sus disputas. En una gala presentada por Carlos Sobera a causa del positivo en coronavirus de Jorge Javier Vázquez, los concursantes han vuelto a protagonizar tensos momentos en la palapa. La guerra comenzaba en la prueba de recompensa, cuando, por equipos, debían llevar en brazos a Ana Luque por una carrera de obstáculos. Si bien Yulen, Alejandro y Anabel se han sincronizado positivamente, sin levantar la voz ni rendirse en ningún momento, el grupo formado por Kiko Matamoros, Ignacio de Borbón y Nacho Palau se ha rendido a la primera.

"¡¿Pero por qué paráis?!", ha gritado Alejandro Nieto, "¡Qué te calles!", le ha respondido Ignacio, causando un gran revuelo. "Fuera nos vemos tú y yo", ha amenazado el gaditano a Ignacio, añadiendo varios insultos. "Hemos parado porque no había la actitud necesaria", ha expresado Nacho Palau, a lo que Kiko Matamoros ha espetado un "¡Vete a la mierda!, hemos parado porque tú no podías". Alejandro Nieto, que se ha dado cuenta de su error, ha compartido parte de su recompensa con Ignacio, diciéndole un cordial "lo siento, pisha".

En playa parásito, Marta Peñate ha sufrido una reprimenda por parte del programa. La canaria fue pillada comiéndose un mango a escondidas, algo que no está permitido. "Me lo encontré en las escaleras de la caseta, lo juro por mi madre, no soy una ladrona", expresaba Marta Peñate entre lágrimas en un total. "Es cierto que debería haberos avisado que me lo había encontrado, pero os prometo que la mitad estaba podrido. Os lo prometo", ha continuado la canaria, asegurando que no le parecía justo quedarse sin recompensa como castigo.

"Te hemos pillado con las manos en el mango", le ha avisado Carlos Sobera a Peñate. "Lo sé, soy patética, hago algo y me cogen. Nunca se me ha dado bien hacer cosas a escondidas", ha reconocido la canaria, que ha explicado que no ha mentido. "He hecho cábalas y he pensado que se le pudo caer a alguien. Juro que yo no he entrado en ningún lado. Han reforzado la seguridad de la caseta, por lo que pasó el año pasado con Lola. De no ser por eso, clro que robaría. Robaría galletas, te lo aseguro", ha espetado la concursante. "Mi obligación es comunicarte que la dirección del programa ha estudiado el caso en profundidad y ha tomado la decisión de creerse tu versión de los hechos", le ha tranquilizado Sobera, que le ha remitido que es "una parásita excelente".

Ya en la palapa, Alejandro ha conocido a Javier Álvarez, miembro del equipo de peluquería de Supervivientes. El domingo el portuense aceptó el reto de raparse a cambio de una suculenta recompensa. "Voy a hacer magia", ha expresado el peluquero mientras le metía la maquinilla a Alejandro. Mientras esto pasaba, Sobera salvaba a uno de los tres nominados. Ignacio de Borbón ha sido el elegido por la audiencia para seguir en el concurso, propiciando un duelo muy emocionante entre Yulen y Matamoros.

En cuanto a la carpeta entre Yulen y Anabel, el programa ha querido abrir el debate sobre las palabras que dedicó Arelys a la relación. "He notado a tu madre nerviosa, un poco alterada", ha expresado Kiko Matamoros. "Creo que a Arelys no le gusta el viraje que ha tomado el perfil de Yulen, entró como un atleta de élite y ahora es el novio oportunista de Anabel Pantoja", ha añadido el colaborador de Sálvame, leyendo el concurso a la perfección. "Noté que cuando me abrazaba me estaba abrazando mi propia madre", ha explicado Anabel Pantoja, "entiendo que esté hasta el moño de la situación, cuando salgamos fuera ya hablaremos las cosas", ha culminado.

El expulsado de esta semana ha sido Kiko Matamoros, que ahora se deberá enfrentar al televoto en playa parásito junto a Marta Peñate. El colaborador de Sálvame ha provocado el llanto de sus compañeros en su marcha, pues se ha ganado el respeto de todos ellos. "Ignacio, contigo me llevo un amigo. Espero que cuando tu tengas treinta años y yo setenta y cinco, vengas y me cuentes que has triunfado", ha pedido Matamoros a Nachito, que ha pedido dar un último abrazo al de Sálvame.