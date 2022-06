Víctor Sandoval estalla contra la dirección de Sálvame en pleno homenaje a Àlex Casademunt

El Sálvame Mediafest no para de generar polémicas. Tras ver a Lydia Lozano rabiar porque la dirección del programa había incluido a Rocío Carrasco como concursante del formato, Víctor Sandoval ha sido el que ha estallado contra los directores y sus compañeros. La velada, que ha contado con invitados como Fórmula Abierta, King Africa, Soraya Arnelas o Rasel, empezaba muy tranquila. A medida que pasaban las primeras actuaciones, los colaboradores han empezado a picarse entre ellos, lanzando cuchillos y generando discusiones. Víctor Sandoval, que ha cantado Te quiero más junto a Fórmula Abierta, ha protagonizado uno de los momentos más incómodos.

El intérprete de Sandovalízate ha cantado junto a Geno, Mireia y Javián el popular Te quiero más de Fórmula Abierta. La actuación ha servido como un bonito homenaje a Álex Casademunt, el concursante de Operación Triunfo que perdió la vida hace un año en un accidente de tráfico. "Hoy es un día para recordar a los que ya no están", ha asegurado Bibiana Fernández, miembro del jurado del Sálvame Mediafest. "Queremos acordarnos de la madre de Álex, que sabemos que hoy nos está viendo. Tengo claro que su energía está en este plató", ha remarcado Javián justo antes de salir al escenario.

El conflicto ha estallado cuando Sandoval ha asegurado que era al único que se le había escuchado cantar en toda la noche, dejando entrever que se había bajado el volumen de los micrófonos de sus compañeras. Este comentario ha enfadado a María Patiño, que ha saltado contra el colaborador. Tras intercambiarse cuatro gritos, Patiño ha zanjado la conversación con un irónico "a ver si ganas esta noche", a lo que Sandoval ha contestado "yo ya he ganado, María, llevo tres meses en casa, necesito trabajar". Conteniéndose la emoción, Sandoval ha preguntado a Adela González "¿cuántas veces me has visto en Sálvame Diario desde el 30 de mayo? Ninguna", a lo que la presentadora le ha contestado que se estaba metiendo en un jardín.

Tras un pequeño corte publicitario, Víctor Sandoval ha tenido un cara a cara con María Patiño. "María es íntimamente amiga mía y me ha echado una bronca que yo no me tenía que comer", ha explicado Sandoval, remarcando que su comentario iba para otra persona. "Yo no he oído a Lydia Lozano, se oía solo a Soraya", ha insistido. "Me da igual que sea por Lydia o no por Lydia. Sabes perfectamente lo que siento por ti, eres un completo artista", le ha contestado María, a lo que Víctor ha contestado un rápido "pero no me dan trabajo"."Créeme, sé lo importante que es para ti esta noche", ha culminado Patiño, evitando ir a más.