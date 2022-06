Sálvame lo destapa: Kiko Hernández ¿enamorado de Anabel Pantoja?

El amor está en el aire. Sálvame ha destapado una futurible relación entre dos famosos colaboradores. Tras comentar diversos vídeos de Anabel Pantoja en Supervivientes, en los que aparecía muy acalorada junto a Yulen Pereira, Kiko Hernández ha estallado contra los novios de la sobrina de la tonadillera. Hernández, que ha dormido poco a causa del Sálvame Mediafest, ha arremetido contra Omar Sánchez y Yulen, asegurando que no se merecen ser novios de Anabel Pantoja. Ante tal arrebato, Laura Fa ha lanzado una pregunta clave a Kiko Hernández: "¿Estás enamorado de Anabel?".

Rápidamente, Hernández se ha puesto rojo y ha intentado esquivar el tema. Los colaboradores, que han estallado en carcajadas, han querido seguir pinchando. "¿Irías a visitar a Anabel a Supervivientes?", ha preguntado Pipi Estrada, causando el cántico "¡Kiko a la isla!" entre el público. Desde el control de realización también han querido sumarse a la locura colectiva, rodeando a Hernández de corazones rojos y de fuego.

"No iría a visitar a Anabel Pantoja nunca a la isla, nunca. Iría antes a visitar el mojón flotando de Nacho Palau que a Anabel", ha espetado el colaborador mirando directamente a cámara. Ante la presión de las preguntas de sus compañeros, Kiko no ha podido más y se ha ido del plató. Esta decisión ha revolucionado aún más el gallinero, levantando a todos los colaboradores de sus respectivas sillas para seguir a Hernández por los pasillos de Mediaset.

Al regresar a plató, Kiko Hernández ha sido muy claro. "He venido los miércoles y los jueves porque me lo ha pedido la dirección, pero yo no vuelvo a venir un jueves más", ha señalado el colaborador, que asegura que es más sincero que nunca cuando tiene sueño y que el hecho de acabar el Sálvame Mediafest tan tarde le ha obligado a madrugar sin apenas dormir.