Omar Sánchez destapa a Anabel Pantoja: mantuvieron relaciones antes de Supervivientes

Las rupturas son siempre dolorosas. Si algo está claro es que en una separación siempre hay uno que sufre más que el otro. Es el caso de Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja, que tras cuatro meses de la ruptura sigue muy sensible con el tema. Omar se ha sentado por primera vez en Sábado Deluxe para contar su versión de la separación, rompiendo su silencio y analizando el paso de la sobrina de Isabel Pantoja por Supervivientes.

Omar Sánchez se ha mostrado muy dolido con las imágenes de complicidad entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. "A mi círculo más cercano se lo comenté. Somos dos almas libres y se los comenté. He estado cuatro años con ella. Somos dos personas libres y ella se puede enamorar", explicó el negro, asegurando que se ha sentido "un poco humillado". "Nosotros no estamos juntos y ella es una persona libre, puede enamorarse si quiere, pero eso no signifique que me guste verlo", ha asegurado el canario, visiblemente emocionado.

El exmarido de Anabel Pantoja ha explicado que su exmujer es una persona muy leal a sus sentimientos. Ante las dudas de si su enamoramiento de Yulen es pura estrategia para el concurso, Omar ha detallado que Pantoja es "una chica transparente y natural" y que simplemente está viviendo el concurso de manera intensa, sin poder evitar que se magnifiquen sus emociones.

"No creo que esté enamorada de él, pero sí que siente cosas. No es plato de buen gusto ver a tu mujer en televisión hablando así de otro hombre, aunque no estemos juntos, yo la quiero mucho y estas cosas aunque no quieras te duelen. Me he sentido humillado, pero no solo por ella, también por la gente de los medios y de las redes sociales, porque lo menos que me han llamado es el cornudo de España", explicaba dolorido Sánchez a Jorge Javier Vázquez.

Una despedida subida de tono: "mantuvimos relaciones"

"Anabel me pidió que estuviéramos juntos la última semana antes de irse a Supervivientes porque quería que le enseñara a pescar y cosas así, pero sí que es cierto que en esos días hicimos vida de pareja", ha explicado Omar, asegurando que "si dos exs se ven pueden surgir cosas, pero eso no significa que estemos juntos o tengamos que volver, no quiero contar cosas íntimas, pero es normal que esto pase. Durante esa semana nos comportamos como una pareja sin serlo, dormíamos en la misma cama y tuvimos relaciones, aunque los dos teníamos claro que en ese momento no estábamos juntos, que a lo mejor ella se iba a la isla y se daba cuenta de que sentía algo por mí, pero también podía no pasar", ha añadido.

22:07EMPIEZA #SABADODELUXE en Telecinco con la primera entrevista en televisión de Omar, 'El Negro' de Anabel Pantoja #negrodeluxe #deluxevivientes pic.twitter.com/p4vXCeNXaa — Rafael García López 💻📺🤳 (@RafaelGarciaLAF) June 4, 2022

"Ha sido muy difícil para mí, porque yo he sido el dejado", ha confesado Omar, alegando a una falta de responsabilidad afectiva por parte de Anabel. "Vamos a seguir siendo amigos. Yo no le pedí que volviésemos porque teníamos que aclarar muchas de las cosas que habían pasado", ha asegurado el negro. "Creo que como pareja ha sido un punto y final. Pero cuando salgamos tendremos que tener una conversación, porque aunque sea lícito que se puede enamorar, hemos estado cuatro años y ha sido muy reciente. Siento que me está faltando el respeto, no solo como pareja, porque no lo somos, pero como persona", ha culminado.