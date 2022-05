Omar Sánchez habla sobre el concurso de Anabel Pantoja en Supervivientes y su relación con Yulen

Omar Sánchez ha reaparecido públicamente tras la participación de Anabel Pantoja en Supervivientes. El ex marido de la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado feliz por Anabel, que atraviesa duros momentos en la isla hondureña. La miembro del clan Pantoja echa mucho de menos a Omar y no ha dudado en mostrar sus emociones públicamente, llorando por su "negro". Ante las preguntas de los periodistas, Omar Sánchez se ha mostrado contento y dispuesto a responder.

Sorprendentemente, Omar Sánchez ha asegurado estar orgulloso del concurso de Anabel Pantoja en Supervivientes. "Muy bien, sí", ha espetado de manera escueta el ex concursante del reality de aventuras. El ex de la sobrina de Isabel Pantoja no ha desvelado si le gustaría visitar en la isla a la colaboradora de Sálvame, pero si que ha mostrado que sigue el concurso de manera muy exhaustiva.

Anabel Pantoja atraviesa momentos muy intensos en los Cayos Cochinos. La superviviente está creando vínculos muy estrechos con Yulen Pereira, el apuesto campeón europeo de esgrima. Sus movimientos de cadera bailando bachata con Lara Álvarez despertaron su interés, convirtiendo la amistad que comparten en una relación que va hacia algo más. Esta relación no habría sentado bien a Omar Sánchez, que se ha mantenido en silencio al ser preguntado por el vínculo entre Anabel y Yulen.

Omar Sánchez no está atravesando su mejor momento personal. Desde que Anabel hiciese pública su ruptura todo ha ido cuesta abajo. Muchos apuntan a que el "negro" comparte algo más que una amistad con Alexia Rivas, con quien compartió edición de Supervivientes el año pasado. Si bien todo son rumores, parece que Anabel Pantoja no soportaría a la colaboradora de televisión, que se habría interpuesto entre ambos en el momento más delicado de su relación.