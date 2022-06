Juan Muñoz regresa a España tras su abandono en Supervivientes

Juan Muñoz ha llegado a España tras su repentino abandono en Supervivientes. El humorista pidió en numerosas ocasiones que la audiencia le expulsara en su duelo contra Desirée, pero el televoto no respaldó sus peticiones. En cuanto fue consciente de que le tocaría aguantar una semana más en el reality, Juan se derrumbó y empezó a llorar, asegurando que no podía continuar en los cayos cochinos.

El concursante decidió automáticamente abandonar Supervivientes. Las últimas dos semanas del humorista en Playa Parásito fueron muy agotadoras para su salud mental. El concursante entró en un bucle del que no podía salir, afectando así a su salud a nivel psicológico. "Yo entré y pensé que podría, pero no puedo. No estoy con fuerzas, no estoy bien y psicológicamente esto me está afectando y no puedo. Mi salud es lo primero", explicó a Ion Aramendi, que le advirtió de que la decisión traería consecuencias.

Juan Muñoz no entendía porque los espectadores lo estaban "castigando" dejándole una semana más en la isla. "Yo ya lo he dado todo como superviviente, esta experiencia no es para mí", explicó el cómico, bastante nervioso, agarrando su saco y subiéndose a la barca para dejar atrás Playa Parásito. En su marcha expresó un contundente "me da igual pagar una multa".

El ya ex concursante está en España y se ha mantenido aislado de los medios de comunicación, pues hasta su llegada a plató el concursante estará alejado de todo aquello que le pueda perturbar sus opiniones respecto a su convivencia y la de sus compañeros. En cuanto a la multla, tal y como explica Bluper, Juan Muñoz no deberá pagarla, pues su vinculación con el reality es puramente laboral y abandonar es un derecho del trabajador que no se puede coartar.