Tamara Gorro desvela los verdaderos motivos de su ruptura: "No me apoyaba"

En todas las casas se cuecen habas. Es por ello que nos encanta que aparezcan nuevos detalles de la vida más privada de nuestras celebrites. Si hace unos meses os contábamos en estas mismas líneas que Tamara Gorro y Ezequiel Garay habían roto su relación, hoy os podemos explicar nuevos detalles de la mediática separación.

Tamara y Ezequiel llevaban doce años cuando decidieron poner punto y final a su matrimonio. Con dos hijos en común, la presentadora y el futbolista lograron acabar de la mejor manera posible, preservando siempre el bienestar de su núcleo familiar. Si bien la ruptura sorprendió, pues Marta llegó a asegurar que esperaba morir junto a Ezequiel, la influencer ha explicado nuevos detalles que dan respuesta a la separación.

Tamara publicó hace poco Cuando el corazón llora, su libro repleto de vivencias relacionadas con el duelo y el sufrimiento vital. En el libro habla del día que abusaron sexualmente de ella y también de sus ideas suicidas durante una dura etapa de su vida. Además, en sus páginas destapa algunos de los motivos de su ruptura. "Estar en Rusia me afectó bastante", explica Gorro, que tuvo que mudarse a Portugal y Rusia por los compromisos profesionales de su marido.

"Dejé los programas y me quedé solo con presentar Nochebuena y Nochevieja. Empecé a sentirme un mueble. Verme en casa todo el día, con el pijama y sin hacer nada, me superaba", añade Tamara, que asegura que quedarse embarazada de su primer hijo en Rusia fue un revulsivo para la relación. Pese a ello, el embarazo no fue fácil, pues la colaboradora de televisión tuvo que someterse a dieciocho tratamientos para poder ser mamá. Finalmente, ambos viajaron a Estados Unidos para practicar la gestación subrogada.

Pese a ser muy felices con Shaila, su primera hija, Tamara Gorro rápidamente quiso ampliar el núcleo familiar, algo que Ezequiel ni se planteaba. "Eze no me apoyaba. No quería por dos motivos: ni quería más hijos, ni mucho menos que yo pasase de nuevo por todo lo que pasé con mi niña", explica Gorro en el libro. Pese a ello, volvieron a Estados Unidos para iniciar un proceso de fertilización que al final se quedó en nada, pues Ezequiel pudo dejar embarazada a su mujer.

"El cuento ha cambiado mucho", explica la influencer, que debería estar feliz por tener su familia deseada. "Por las noches no duermo como quisiera, me despiertan y me cuesta volver a dormir. Al día siguiente tengo que trabajar, no puedo quedarme en la cama. Ha afectado a la relación", argumenta. Así pues, el destino ha sentenciado a esta pareja, que se respeta pero que, de manera inteligente, ha tomado distancia.