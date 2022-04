Tamara Gorro habla de los abusos sexuales que sufrió y cómo intentó quitarse la vida

Tamara Gorro ha presentado en Madrid su nuevo libro, Cuando el corazón llora. En él narra en primera persona episodios de abusos sexuales que sufrió de pequeña, un duro y oscuro momento de su vida que ahora comparte como proceso de su terapia. La influencer y madre de dos hijos asegura que la presentación del libro ha supuesto una gran liberación para ella.

"Estoy liberada, era la intención. No sé mañana, no sé si me ayudará o no, pero ahora estoy tranquila y libre" ha explicado la madrileña, visiblemente emocionada por el lanzamiento de su nuevo libro. Por otro lado, Gorro ha querido lanzar un mensaje de reivindicación. Tamara asegura que las influencers como ella no sólo están para compartir fotos y vídeos de momentos felices, sino para tratar también temas delicados como los abusos que relata en su libro.

"Si tenemos influencia, la tenemos para muchas otras cosas. Es imprescindible. Y yo lo he dicho porque hace que me sienta mejor. Si no, no lo diría, no lo hubiese contado hasta que hubiese petado" ha detallado Tamara, acompañada de muchos rostros conocidos que la han querido apoyar. Una de las personas fundamentales en la vida de Tamara Gorro es su todavía marido, Ezequiel Garay. Tras el anuncio de separación, muchas eran las dudas en relación a la presencia del padre de sus hijos en la presentación de su nuevo proyecto editorial. Garay ha querido dejar claro que siguen muy unidos y que así será siempre.

"Obviamente, no es fácil, pero como dije antes, siempre voy a estar, siempre, pase lo que pase, siempre" ha expresado el futuro ex marido de Gorro ante la prensa, mostrando así su amor sincero por la que en las próximas semanas se convertirá en su ex pareja.

Tamara Gorro explica los abusos sexuales que marcaron su vida

Tamara ha dado un valiente paso al explicar su experiencia. Tal y como ha detallado en la presentación, a los 12 años Tamara acudió a un campamento de verano, donde sufrió abusos sexuales por parte del dueño del lugar donde estaba alojada. "Era amable, le conocíamos todos. Se acercó al lavado en el que yo estaba apoyada y me preguntó que, como no estaba lavando ropa, si me quería ir con él a pasear al perro", explica en su libro. "Yo, emocionada, le dije que sí, su perro me encantaba. Comenzamos a caminar por el campo, entre muchos árboles. No recuerdo si hablamos o no, ni de qué ni de nada. Solo tengo la imagen de lo que ocurrió después".

Tras aquel momento, el hombre la besó, la tocó y la intentó tumbar, pero ella se defendió y le golpeó con la rodilla. Gracias a su rápida actuación consiguió huir del bosque, corriendo hasta el campamento de al lado, donde explicó lo que había sucedido y llamaron a la guardia civil. En la actualidad, Gorro sigue teniendo secuelas de aquel episodio. "Me da vergüenza que me vean desnuda, si puedo evitar la luz en el sexo, mejor. La fuerza me espanta, y no tener siempre una salida, también", ha explicado ante los asistentes a la presentación de su libro.

"Te intentaste quitar la vida"

El acto ha estado presentado por Tània Llasera. La presentadora y amiga de Tamara Gorro ha querido reivindicar la importancia de la salud mental. "La salud mental es lo más importante que hay y, cuando te rompes por dentro, cuando el corazón llora, hay momentos horribles que tú has vivido. Que has pensado en quitarte la vida", le dijo, haciendo que Gorro empezara a llorar.