Kiko Matamoros estalla y destapa la gran mentira de Supervivientes

La guerra ha estallado en Supervivientes. Tras la prueba de localización y habiendo entrado ya en la Palapa, los aventureros han empezado las discusiones más duras de la edición. Las trampas que hicieron los concursantes encendiendo el fuego han vuelto a protagonizar el debate. Si bien hace dos semanas los aventureros consiguieron salvar las acusaciones, poniéndose de acuerdo para elaborar una coartada y hacer creer a la organización que hicieron fuego sin hacer trampas, Kiko Matamoros ha decidido destapar la verdad. El motivo de la revelación han sido las duras acusaciones de Yulen hacia el colaborador de Sálvame, acusándole de hacer trampas a la hora de conseguir los cocos.

"Mira, pues ya que estamos lo del fuego era mentira. Yulen también ha hecho trampas con los cocos y en la prueba cultural. El tío va de puro y viene a darnos lecciones cuando el primer tramposo es él", ha espetado Matamoros, causando gran impacto entre sus compañeros. "Saca los cojones a pasear y da la puta cara. Yo colaboré en la mentira del fuego. Lo sabíamos todos menos Juan. Yo fui el que dijo que si nos pillaban nos callábamos. Yulen va de puro y de bueno y nos llama tramposos cuando fue el primero en colaborar. Que se vaya a la mierda" ha gritado el tertuliano de Sálvame, visiblemente cabreado y creando una gran trifulca en la que nadie ha salido impune.

"Yo simplemente digo que cuando les pillé dándole a los cocos con el palo les dije que me parecía mal que lo hicieran así, pues era trampa", se ha excusado Yulen. Automáticamente Matamoros se ha levantado y ha gritado un "¡qué poca vergüenza, cuando tu eres el primero en hacerlo!". Viendo que los concursantes intentaban esquivar la polémica del fuego, Jorge Javier Vázquez ha decidido incidir y preguntar a Anabel Pantoja. "Kiko no tiene razón", ha expresado la sobrina de Isabel Pantoja, causando un gran brote en su compañero. "A mí no me grites ni me faltes el respeto. Eres un mentiroso, yo no hablé con nadie ni participé en nada", ha gritado la influencer, a lo que Kiko ha respondido implicando a otra concursante: "mentirosa tú, que estuviste en la conversación en la que lo planeamos todo. ¿Es o no es así, Ana Luque?".

Con todos los ojos puestos en la amiguísima de Olga Moreno, la andaluza ha afirmado con la boca muy pequeña que Matamoros tenía razón y que absolutamente todos los concursantes había participado en la gran mentira. "Qué mal, Anabel. Eres tramposa, no me esperaba esto de tí y todo por no dejar mal al otro [Yulen]", ha echado en cara Matamoros a la colaboradora de Sálvame, que se ha excusado afirmando que "no iba a entrar en tu juego sucio".

La organización ha dado la oportunidad a Anuar Beno de confesar. Pese a haberse destapado toda la mentira, el concursante no ha querido decir la verdad. Así pues, Jorge Javier Vázquez ha anunciado que las trampas traerán consecuencias, abriendo una encuesta en la web para dejar en manos del público qué pasará con Beno y compañía. "Esto va a acabar fatal para todos", ha espetado Vázquez antes de irse a publicidad, dejando la Palapa en un silencio sepulcral lleno de tensión.