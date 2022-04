El gracioso guiño de Anabel a Isabel Pantoja en Supervivientes 2022

Se celebran las primeras horas de convivencia en los Cayos Cochinos de Honduras. Con la nueva edición de Supervivientes recién estrenada en Telecinco, los dieciséis aventureros empiezan a realizar sus primeras hazañas en la isla más famosa de la televisión. Una de las concursantes que más ha destacado desde su salto del helicóptero ha sido Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera ha arrancado su concurso por todo lo alto, con sus primeros acercamientos y encontronazos a partes iguales.

La hija de Bernardo Pantoja es una persona muy familiar. Es por ello que no ha dudado en acordarse de los suyos en sus primeros pasos en la arena de Playa Royale. Nada más bajar de la barca, la colaboradora de Sálvame gritó "¡Esta es MI playa!", haciendo referencia a la popular frase que espetó su tía, Isabel Pantoja, años atrás a las puertas de Cantora.

De hecho, la sobrinísima dedicó su salto del helicóptero a sus padres, mostrándose visiblemente emocionada. Bernardo Pantoja está pasando por un momento delicado de salud, pues se encuentra ingresado en un hospital de Sevilla. Además, la madre de Anabel Pantoja se recupera todavía de una intervención quirúrgica realizada días antes de las vacaciones de Semana Santa. Si a esto le sumamos la depresión por la que está pasando Isabel Pantoja, Anabel se ha marchado a Honduras con una situación familiar delicada que podría causarle estragos a nivel psicológico.

Amor y conflicto: las primeras horas de Anabel en Supervivientes

Sin duda alguna, Anabel Pantoja se ha posicionado como una de las protagonistas de las primeras horas de la edición. Sus primeros días en los Cayos Cochinos han estado marcados por un acercamiento a Yulen Pereira. El campeón europeo de esgrima es muy parecido a Omar Sánchez, ex marido de Anabel. Sin duda ambos están haciendo buenas migas, pudiendo tratarse de una de las primeras carpetas de la edición.

Pero no todo han sido risas y nuevas amistades. La sobrina de Isabel Pantoja también ha tenido encontronazos en la playa de los Royales. A sus habituales rencillas con Kiko Matamoros se sumó una recriminación poco elegante. "Parece un tractor, no puedo dormir con alguien así", espetó la primera noche haciendo referencia a los ronquidos de Juan Muñoz, un comentario que no sentó demasiado bien al aventurero.