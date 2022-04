La superviviente Charo Vega y su vínculo familiar con Alfonso XIII

Llegó el día. Supervivientes 2022 arranca y dieciséis nuevos famosos se preparan para vivir una aventura única en televisión. Durante los próximos tres meses los Cayos Cochinos presenciarán los dimes y diretes de una edición que se presenta como decisiva para el buen devenir de Telecinco en cuanto a audiencias se refiere. Es por ello que el equipo de Bulldog, la productora de Supervivientes, ha preparado diversos fichajes estelares en el casting de la vigente edición.

Sin duda Charo Vega es una de las grandes bazas de la edición. "Os doy las gracias a todos, me apetece mucho ir, me siento más joven que nunca y me apetece mucho, ahora estoy como aventurera", espetó la socialité cuando se anunció su fichaje en Sálvame Deluxe. ¿Pero quién e Charo Vega? Desde Vitally hemos querido repasar su trayectoria en televisión, conociendo el auténtico perfil de la concursante del reality de aventuras.

Nacida en 1957, Charo Vega proviene de una famosísima familia del mundo de la farándula, el espectáculo y la televisión. Su linaje está marcado por ser nieta de Pastora Imperio, una conocida bailaora de flamenco que también fue amante de Alfonso XIII. Visto lo visto, Charo Vega será sin duda alguna una de las concursantes que más anécdotas explique sobre su vida y la vida de sus familiares.

Uno de sus compañeros de edición, Kiko Matamoros, ha mostrado su alegría por compartir reality con Vega. "Ella es más joven que yo, pero ha tenido tanta vida y tantas situaciones que nunca ha contado en un plató e igual las saca allí. Estoy convencido de que nos va a contar muchas cosas", explicó el colaborador de Sálvame en la edición deluxe del programa.

Por otro lado, Charo Vega es conocida también por ser íntima amiga de Isabel Pantoja y Carmen Ordoñez. Además, Lolita Flores y Mila Ximénez son otras de las grandes mujeres de este país que han compartido amistad y buenos momentos con la concursante de Supervivientes 2022. Por otro lado, Charo Vega fue exposa de Tony Caravaca, ex representante de la Pantoja, una de las tonadilleras más famosa de nuestro país.

Si algo está claro es que Charo Vega nos regalará grandes momentos en la vigente edición de Superviviente. Veremos si es capaz de avanzar y afianzarse un lugar fijo en la palapa de los Cayos Cochinos de Honduras.