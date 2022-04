Así ha sido la primera gran bronca de Supervivientes 2022: "No la soporto"

A menos de siete días de comenzar la edición, los aventureros de Supervivientes 2022 ya se encuentran en Honduras. Los dieciséis concursantes de la vigente temporada del reality de aventuras conviven estos días en un lujoso hotel hondureño, a la espera de que Lara Álvarez anuncie el pistoletazo de salida. Con los saltos del helicóptero a la vuelta de la esquina, Telecinco reunió a los concursantes por primera vez en una villa madrileña, mostrando sus primeras horas de convivencia, con las rencillas y encontronazos que ello comporta.

Lo que los concursantes no sabían es que las paredes que separaban las habitaciones del hotel donde se encontraban eran prácticamente de papel. "Las habitaciones están juntas y me he enterado de las conversaciones de Rubén", explicaba Anabel Pantoja, iniciando un debate entre los aventureros. "A mí la de al lado me ha puesto a parir", espetaba rápidamente Marta Peñate. "He flipado en colores. Creo que no sabía que yo era su vecina. Decía 'Esa Marta que no la soporto, me voy a llevar fatal con ella'", añadía.

Marta Peñate y Desi (GH14) protagonizan el primer encontronazo de la edición #Supervivientes2022 #RumboAHonduras pic.twitter.com/zESswpodIH — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 14, 2022

Los concursantes empezaron a elucubrar sobre la identidad de la persona que metía cizaña sobre Peñate, pero la canaria tenía claro que se trataba de Desireé, ex concursante de Gran Hermano 14. En ese preciso momento Desireé apareció en el jardín, sumándose al resto de concursantes y dando paso a un vaivén de acusaciones subidas de tono. "¿Qué tal, Desy? Te has quedado a gusto, ¿eh? Lo he escuchado, ¿eh?", empezaba Marta, visiblemente sarcástica. "Te he escuchado todo, las paredes son finas. Me has puesto bonita, ¿eh? ¿Te has quedado a gusto?", añadía.

"Podría haberte puesto peor", contestó de manera provocativa la actriz de Veneno. "Te doy la oportunidad de que me conozcas", respondió Peñate, a lo que Desy fue muy rápida, espetándole un duro "a ti y a tus veinte personalidades, ¿no?". Pese a encender la mecha, Peñate no quiso arrasar con el fuego, rebajando el nivel de la discusión. "Ahora hay buen rollo porque tengo el estómago lleno, luego ya veremos", sentenciaba entre risas.