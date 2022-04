Marta Peñate estalla contra uno de sus compañeros en Supervivientes: "Eres egoísta y avaro"

No ha empezado el concurso y ya están todos enfrentados. La vigente edición de Supervivientes calienta motores y los aventureros ya se encuentran en los Cayos Cochinos, a la espera de saltar del helicóptero el próximo jueves. Con todo a punto para el pistoletazo de salida, los concursantes del reality de aventuras empiezan a tener las primeras rencillas, protagonizando incluso fuertes discusiones que marcarán el destino de las tramas del concurso.

Una de las grandes broncas de la pre-convivencia la ha protagonizado Marta Peñate. La canaria que se popularizó tras participar en Gran Hermano 16 se mostró visiblemente enfadada con uno de sus compañeros, Rubén Sánchez. El motivo del malestar fue la comida, pues el atleta habría dejado sin pollo a sus compañeros. "No se puede estar petado", le espetó Peñate al marido de de Enrique del Pozo, "a mí me ha dado tiempo a coger pollo, pero hay gente que se ha quedado sin comer por tu culpa", añadía. "¿Para ti esto es comer mucho?", le preguntaba irónicamente Rubén a la participante de La isla de las tentaciones. "Esto para mí es una mierda", sentenciaba visiblemente molesto.

Discusión entre Marta Peñate y Ruben Sánchez a causa de la comida. #Supervivientes2022 pic.twitter.com/0Kr2Swr0wV — ✨ (@realitysdetv) April 19, 2022

"¿Pero cómo vas a decir que esto es una mierda? Hambre tenemos todos y tu te has metido dos trozos de pollo", le gritó Peñate a Sánchez Montesinos, que automáticamente alzó la voz, asegurando estar "pasando hambre" en la convivencia previa al concurso. "Yo soy atleta de élite y aquí estoy pasando hambre", explicaba Rubén, que está acostumbrado a cinco comidas al día. Recordemos que los concursantes se encuentran en un lujoso hotel hondureño donde no les falta de nada. Es por este motivo que Marta ha alucinado con el discurso de sos compañeros.

"¿Entonces en la isla qué harás? ¿Qué te pensabas, que venías a un resort con todo incluido?" le echó en cara la ex novia de Lester a Rubén. "Eres egoísta, avaro y no tienes consideración con tus compañeros. Te veo venir, te gusta comer y te damos igual los demás", culminaba, finalizando la discusión pidiendo a sus compañeros que no se mantengan callados, pues según la canaria todos pensaban lo mismo de la dieta de su compañero.