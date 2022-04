Kiko Matamoros se enfrenta a Jorge Javier en Supervivientes: "Me siento engañado"

Arranca Supervivientes 2022 y con él los populares saltos del helicóptero. Dieciséis nuevos aventureros se enfrentarán a partir de esta misma semana a las calamidades de los Cayos Cochinos, con tres meses por delante en los que demostrar que son auténticos supervivientes. Bajo esta premisa, uno de los participantes ha querido dejar el listón bien alto desde el primer día. Se trata de Kiko Matamoros. El colaborador de Sálvame anunció hace unos días que había pedido a la productora hacer el salto del helicóptero más grande de la historia, batiendo así un récord en el programa.

Pese a que el programa no confirmó si se le permitiría tal hazaña, Matamoros se ha mostrado en los últimos días antes de lanzarse del helicóptero muy contento por estar en disposición de celebrar su gran salto. El problema ha llegado en la gala de estreno, cuando Jorge Javier Vázquez ha truncado su logro. "No vas a poder batir el récord, Kiko", le ha anunciado Jorge Javier Vázquez, poniendo la edad del colaborador como motivo principal de la negativa. En ese momento se le ha cambiado la cara a Matamoros. Kiko se ha mostrado visiblemente afectado, enrabiándose con el presentador de Supervivientes.

El salto de Kiko Matamoros, el primero de la edición de #supervivientes2022. #SVGala1 pic.twitter.com/ErYLmc1D68 — M 📺 (@casasola_89) April 21, 2022

"Lo de la edad era una broma, por motivos de seguridad el helicóptero tiene que estar en la altura de siempre", le anunciaba entre risas Jorge Javier Vázquez. "Siento que me habéis vacilado y engañado", le ha espetado de manera muy seca Matamoros al presentador. "Era innecesario decir que por motivos de edad y no sé que no puedo saltar, pero bueno, da igual. Voy a demostrar la edad que tengo y ya está", ha añadido tajantemente. "Pero vaya, que solo me importa lo que piense mi pareja, me da igual el resto, incluido el presentador", ha sentenciado irónicamente.

Lo que más le ha dolido al padre de Laura Matamoros ha sido fallar a su nieto. "Le había dicho a mi nieto que su abuelo iba a batir un récord que finalmente no podré batir nunca. En fin", ha culminado. En cuanto a su salto del helicóptero, ha querido dedicárselo a su pareja y sus hijos. "Tranquila cariño que esto está chupado. Quiero dedicar este salto a mis hijos, a mi gente, a la gente de Oh my Club y especialmente a mi novia y mis nietos", ha explicado. Tras ello, se ha lanzado al mar hondureño, dando el pistoletazo de salida a su aventura en Supervivientes.