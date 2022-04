Los mejores 'memes' del estreno de 'Supervivientes 2022'

Supervivientes 2022, uno de los programas más esperados del año, arrancó en Telecinco. El reality de supervivencia consiguió una vez más una gran repercusión en redes sociales y, como era de esperar, Twitter se llenó de memes relacionados con todo lo que ocurría durante la emisión. La gala estuvo marcada por los saltos desde el helicóptero de los concursantes y por las bromas de Jorge Javier Vázquez a los famosos, que hicieron alguna que otra confesión.

Kiko Matamoros, Marta Peñate, Rubén Sánchez Montesinos, Nacho Palau, Ana Luque, Ainhoa Cantalapiedra, Juan Muñoz, Anuar Beno, Ignacio de Borbón, Charo Vega, Alejandro Nieto, Tania, Yulen Pereira, Desireé, Mariana Rodríguez y Anabel Pantoja ya se encuentran en Honduras, donde tendrán que convivir durante varios meses para poder conseguir el premio de 200.000 euros. El público ya comienza a tener a sus favoritos y, por lo visto en redes, Desireé, Anabel y Marta Peñate se encuentran entre los concursantes con más apoyo.

El juego del barro, las conversaciones en el helicóptero y los saltos han sido los momentos que más han llamado la atención a los tuiteros. Pero también ha habido una gran cantidad de comentarios relacionados con Nacho Palau, que no pudo contener la risa al ser preguntado por Miguel Bosé, o Ignacio de Borbón, quien prefirió "no mandar saludos a Abu Dabi". En plató también hubo polémica, ya que Anuar (hermano de Asraf) aseguró en su vídeo de presentación que Isa Pi nunca le ha caído bien, unas palabras que sorprendieron mucho a la hija de Isabel Pantoja.

pic.twitter.com/gC9XxeZBmV Chillando con Kiko Matamoros, que no avanza #SVGala1

Kiko Matamoros fue otro de los protagonistas de la noche al no conseguir su objetivo: realizar el récord de altura en el salto del helicóptero. Aun así, sí que dio de qué hablar por su peculiar manera de nadar hacia la plataforma donde se encontraría con el resto de sus compañeros.

Cuando montas a tu abuela en el coche #Supervivientes2022 pic.twitter.com/2Pz9g4Ihr2 — Narcotica (@karilla) April 21, 2022

Otra de las participantes que no dejó indiferente a nadie fue Anabel Pantoja. No es ningún secreto que sentía terror al momento de lanzarse del helicóptero, a pesar de que ya lo hizo en Supervivientes 2014. A pesar de todo, sus aspavientos y caras de horror no dejaron indiferente a nadie.

MAÑANA A LAS 7:29 /// CUANDO SUENE LA ALARMA A LAS 7:30 #SVGala1 #Supervivientes2022 pic.twitter.com/ubC7QOmNH1 — Juan Alés (@juan_alro) April 21, 2022

El monumental cabreo de Lara Álvarez

Pocas veces se ha enfadado Lara Álvarez en Supervivientes pero cuando lo hace, ¡que tiemblen los concursantes! En la primera gala, la presentadora en Honduras tuvo que poner a todos en su sitio durante el juego del barro. Sabedora de que su responsabilidad es ponerlos firmes, Lara afeó el comportamiento de algunos concursantes durante la prueba, ya que no respetaban las medidas básicas de seguridad para no poner en riesgo su integridad física y lo querían hacer tan deprisa por llegar los primeros que se vivieron momentos de susto e incomodidad.

Pero la bronca gorda vino minutos después durante el duelo entre Kiko Matamoros y Desi Rodríguez. Varios de los compañeros del equipo contrario denunciaron que la joven había hecho trampas durante el recorrido, en el que debían coger unas tablas del barro que contenían unas recompensas, para después cruzar un arco, caer nuevamente al barro y coger una esfera final que representa el punto para su equipo.

"¡Supervivientes, se acabó! ¡Un momento, quietos todos! ¡Por favor!", paralizó a voces la presentadora ante el revuelo. "Dirección, ¿hay algún problema con la tablilla de Desy?", quiso saber Álvarez, aunque también le preguntó a la propia Desy por lo que estaban acusándola sus compañeros, algo que negó de forma rotunda.

TODA ESPAÑA CUANDO SALE LARA ÁLVAREZ EN PANTALLA #SVGala1 pic.twitter.com/pOdqY2pNLb — FortheLaters (@forthe_laters) April 21, 2022

Los concursantes no guardaban el turno de intervención, gritaban indignados y no respetaban las indicaciones de la presentadora, que volvió a cortar muy enfadada: "Os voy a decir una cosa, no voy a levantar ni una vez más la voz, porque no creo que haga falta". Tras corroborar que todo era correcto, Lara volvió a chillar que la prueba se reactivaba, pero Desy pareció no escucharlo, mientras Matamoros sí corrió a finalizar el circuito.

Las quejas, a voces, de los concursantes, hicieron que la presentadora saltara de nuevo: "¡Chicos! Yo, de verdad, pregunto: ¿sabemos que estamos haciendo televisión? Programa de entretenimiento. ¿Sabemos dónde estamos, supervivientes? Si sabemos donde estamos habéis conseguido lo que no quería hacer. La dirección ha decidido anular este juego, invalidarlo". "Aquí lo importante es que se consigan las recompensas. No puede ser estos gritos y esta jauría, que acabamos de empezar, por favor", remató.