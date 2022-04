Supervivientes regresa sin innovar pero prometiendo mucha marcha

Vuelve Supervivientes y lo hace por todo lo alto. Con un casting repartido entre caras conocidas y otras que no lo son tanto, Telecinco ha estrenado su reality de aventuras por excelencia. Supervivientes ha regresado a la pequeña pantalla sin innovar demasiado, regalando a la audiencia dieciséis saltos del helicóptero y la clásica prueba del barro para decidir el reparto de los aventureros entre la isla de los privilegiados y la de los abandonados.

El primero en salltar del helicóptero ha sido Kiko Matamoros. El colaborador de Sálvame ha empezado con mal pie su andadura en Supervivientes, pues la organización del programa le prometió batir el récord de hacer el salto más alto de la historia del concurso pero, por motivos de seguridad, Matamoros se ha quedado con las ganas. Este hecho ha provocado el enfado del Kiko, que no ha dudado en pagarlo con Jorge Javier Vázquez.

Entre los saltos de la noche han destacado los de Anabel Pantoja y Anuar Beno. La sobrina de Isabel Pantoja ha regalado a la audiencia un momentazo, mostrándose muy mareada en el helicóptero. La influencer y colaboradora de Sálvame había acordado con su compañero de concurso Yulen saltar rápidamente tras él para no quedarse sola en medio del mar. Lamentablemente, una pausa publicitaria de seis minutos ha truncado los planes de la prima de Kiko Rivera, que se ha puesto muy nerviosa al verse obligada a saltar sola. Ya saben, show asegurado.

Por su parte, Anuar Beno ha estallado de adrenalina antes de saltar, acordándose de sus amigos y familiares a lágrima viva. El hermano de Asraf Beno se ha mostrado muy feliz de poder participar en Supervivientes. Quedará por ver si su bondad y su competitividad son factores que saben convivir en los Cayos Cochinos.

La audiencia, que ha votado por los mejores y peores saltos a través de la web de Telecinco, ha dejado muy claro su veredicto. Ignacio de Borbón, Charo Vega y Yulen Pereira han sido los peores saltos de la noche, mientras que Kiko Matamoros, Anabel Pantoja y Marta Peñate han sido los mejor valorados por los espectadores. Casi el 23% de la audiencia ha defendido a Peñate en la primera votación de la edición, mostrando la fuerza de la concursante.

La noche ha finalizado con la celebración de la habitual prueba del barro, con la que la organización del programa logra dividir a los concursantes en dos grupos. En la vigente edición de Supervivientes existen dos playas: royale y fatal. La primera cuenta con grandes ventajas, buenas cantidades de fruta y latas e incluso esterillas donde poder dormir. Por otro lado, playa fatal es un espacio muy reducido en el que a penas toca el sol y donde los concursantes cuentan con muy poca comida y casi ninguna herramienta.

La prueba ha consistido en duelos en los que tenían que tirarse por un tobogán, encontrar dos placas de piedra dentro de una piscina de barro, pasar arrastrándose bajo una red, saltar a través de un gran aro y buscar una pelota en una piscina de barro. El primero que lo conseguía y tocaba la campana ganaba un punto, siendo el equipo con más puntos el encargado de decidir con qué playa se quedaba.

