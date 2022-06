Anabel Pantoja estalla en Supervivientes: "Yulen no siente nada"

Anabel Pantoja y Yulen Pereira pasan por su primer bache en Supervivientes. la sobrina de Isabel Pantoja ha sufrido un bajón anímico en los cayos cochinos. La andaluza rompió a llorar al ver que Yulen no apostaba por ir más allá en su relación especial. Esto, sumado a sus pensamientos intrusivos sobre Omar Sánchez, ha podido con ella. "Tuve un bajón muy grande. Yo no voy a esperar de alguien totalmente opuesto a mí como si esto fuera esto Titanic. Yo he venido a sobrevivir, si él viene de mi mano, pues perfecto", ha señalado Anabel Pantoja entre lágrimas.

"No entiendo qué tiene este hombre en las venas. No siente nada por ti", ha espetado Matamoros, metiendo cizaña. "Titanic es una broma al lado de tus llantos", ha añadido el de Sálvame, haciendo referencia a las lágrimas de cocodrilo de Anabel. "Prefiero tener a Yulen en mi vida, que va todo más poco a poco, no como tú que has tenido mil mujeres", ha gritado la sobrina de la tonadillera a su compañero. "Si él es más soso y más frío, pues lo respeto. Lo que pasa es que como les prohíben comer cocos, tienen que buscarse un entretenimiento", ha sentenciado Anabel.

"Habéis creado una carpeta, no digo que sea un montaje", ha expresado Kiko, asegurando que "los demás estamos aquí y comentamos y ya está, es lo que hay". "Que un chaval como Yulen, que tiene 27 años y lleva siete años sin pareja, de repente se encuentre que tiene una relación y no haga nada...", ha añadido Matamoros, a lo que Yulen ha saltado rápidamente, asegurando que no hay ninguna relación. "El problema es que ella entiende que sí, ¿si no por qué llora?", le ha preguntado el colaborador de Sálvame al campeón de esgrima.

"Llevo cincuenta días aquí, nadie daba un duro por mí. Mis compañeros no me nominan porque me quieren. Estoy con Yulen a tope. Valorad mi concurso más allá de esta amistad especial con él" ha llorado Anabel Pantoja, ganándose el aplauso del público y zanjando el tema de debate.