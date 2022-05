Lara Álvarez rompe con su novio y llora la muerte de su verdadero amor

Es una de las presentadoras del momento. Lara Álvarez disfruta desde hace poco más de un mes del paraíso hondureño, presentando Supervivientes desde los Cayos Cochinos. Si bien la asturiana está radiante, pocos días antes de partir a Honduras tuvo que tomar una dolorosa decisión. Tal y como ha avanzado ¡Hola!, Lara Álvarez rompió su relación con Davide Rey en febrero, con quien comparte equipo en el programa, pues Davide también forma parte de Supervivientes.

Lara Álvarez y Davide Rey fueron pillados por las cámaras a principios de enero, cuando paseaban por la sierra de Guadarrama. Fue entonces cuando salió a la luz que estaban juntos, pero no trascendieron demasiados detalles. Davide, que trabaja en Supervivientes formando parte del equipo técnico, es italiano y reside en España. Pese a conocerse desde hace más de cinco años, no fue hasta inicios del 2022 que se hizo público que la relación entre Lara y Davide iba más allá de la amistad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista ¡HOLA! (@holacom)

Ambos comparten el amor por la naturaleza, los animales y la pasión por el deporte. Sus puestas en común dieron paso a una unión mucho más profunda, que se convirtió en un vínculo sentimental. Y es que Honduras es el espacio perfecto para conocer gente y empezar nuevos idilios. De hecho, Davide ya estuvo con otra miembro del equipo de Supervivientes con la que en la actualidad comparte un hijo.

Lara Álvarez parece estar llevando muy bien la ruptura. De hecho, cuando rompió con el actor y modelo Andrés Velencoso la presentadora ya se mostró muy positiva. “Creo que soy una persona que tiene las cosas claras, sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero y directamente no titubeo, ni pierdo el tiempo, ni hago perder al tiempo al de enfrente. Lo que hago es trabajar mucho en mí, en mejorar y hacer introspección para saber qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y qué es lo que no me gusta”, espetó en la mencionada revista.

Lamentablemente, no son meses fáciles para la asturiana. Lara Álvarez sorprendió hace un par de meses a sus seguidores de Instagram con una triste noticia. La presentadora se despidió de Choco, su verdadero amor, un perrito que le acompañaba desde 2010. La triste noticia emocionó a muchos compañeros de profesión, que quisieron mostrarle su cariño a través de la red social. Personalidades como Roberto Leal, Mónica Carrillo, Nagore Robles, Irene Junquera o Sofía Suescun le enviaron mensajes de cariño, amenizando una previa al viaje a Honduras muy convulsa.