El motivo por el que el toro de Osborne podría desaparecer para siempre de las carreteras

Cuando coges el coche y emprendes un viaje por carretera en España, lo más habitual es encontrarte con uno de ellos. El toro de Osborne se ha convertido en la figura tradicional española que marca los paisajes más emblemáticos de nuestro país. Un total de 92 estructuras en forma de toro campan a sus anchas a lo largo y ancho de las carreteras españolas, convirtiéndose en una polémica seña de identidad. Ahora, el toro de Osborne corre peligro a causa de una nueva expresión artística muy creativa.

Tal y como señala elDiario.es, desde hace dos semanas tres artistas han iniciado un movimiento para deshacerse de esta popular figura. Con 15 litros de pintura azul y un sofisticado equipamiento de pértigas, estos tres artistas han logrado pintar el toro de Osborne ubicado en una carretera a las afueras de Xinzo de Limia, en Ourense. Los tonos utilizados, acompañados de la experiencia de estos pintores, han logrado que ahora el toro de Osborne sea invisible a ojos del ser humano, pues se camufla con el cielo.

Fue un trabajo difícil, pues tuvieron que conseguir un mezcla de colores perfecta para que el toro desapareciera a la perfección. Sabiendo que se trataba de un acto punible, los artistas acudieron al toro de Osborne de Ourense por la noche. Pintaron la figura a ciegas, teniéndose que esconder en más de una ocasión por culpa de los coches que pasaban por la zona. “Paró un coche y nos escondimos. Ha sido como hacer un grafiti pero sin dejar tu nombre”, ha explicado uno de los artistas al citado medio.

Los artistas, que buscaban sobretodo el anonimato para evitar pagar la multa, se acercaron al toro de siete metros a la mañana siguiente para fotografiarlo. Lo que no se esperaban era encontrarse con una patrulla de la Guardia Civil, que estaba levantando parte de lo ocurrido durante a noche. Las autoridades fotografiaron a los artistas, pese a que no se les puede acusar de nada, puesto que no hay pruebas sobre ello. El trío se considera disidente, puesto que han combatido una figura tradicional a base de de crear otro símbolo.

Esta acción tiene precedentes, ya en 2005 la Guardia Civil denunció a Javier Figueredo, un artista que pintó manchas blancas a un toro de Osborne para convertirlo en vaca. A Figueredo le multaron con dos días de arresto domiciliario, imputándole un delito contra el patrimonio cultural. Por parte de los propietarios de estos toros, el Grupo Osborne, no quisieron tomar medidas. De hecho, la política de la empresa es mantenerse al margen de estas acciones, consideradas por muchos expresiones artísticas. Así pues, Grupo Osborne se encarga de retirar las pinturas y enlutar de nuevo aquellos toros que son modificados.