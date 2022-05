Irene Rosales estalla contra Isa Pantoja: "Tengo mi conciencia muy tranquila"

Isa Pantoja lleva distanciada desde hace meses de Kiko Rivera y sin intención de retomar su relación, por lo menos por el momento. Ahora, la mujer de Asraf Beno se ha sentado en Sábado Deluxe para explicar cómo se encuentra en relación a los familiares con los que no se habla. Para sorpresa de todos, la hija de Isabel Pantoja ha puesto el foco sobre Irene Rosales, a la que confiesa que considera en parte "responsable" de la polémica actitud del Kiko Rivera en los últimos tiempos.

Si bien la entrevista dejó grandes titulares, pues Isa Pantoja acusó a Irene Rosales de mover los hilos de su marido, siendo el cerebro de cada paso que da el hijo de Isabel Pantoja contra su familia, Irene Rosales ha aparecido públicamente dando declaraciones de manera muy serena. "No voy a entrar, tengo mi conciencia muy tranquila", ha espetado la colaboradora de Viva la vida, asegurando que no tiene nada que decir sobre las palabras de su cuñada.

"Las pocas exclusivas que he dado no han sido para contestar a nadie. No voy a entrar en eso", ha sentenciado Rosales, que lleva meses en silencio escuchado lo que se dice sobre ella y su matrimonio. Resignada, la mujer de Kiko Rivera afirma que lleva ya unos cuantos años escuchando como dicen que ella es la culpable del distanciamiento del DJ y su madre y su hermana.