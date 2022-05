Entierran viva a Toñi Moreno: "Si no lo hago, me voy a ir jodida"

Las fobias y los miedos nos frenan. Es por ello que es necesario enfrentarse a ellos e intentar superarlos. O así lo ve Toñi Moreno, que ha decidido sacar coraje y ponerse cara a cara con una de las cosas que más le aterrorizan del mundo: la claustrofobia. La gaditana se ha enfrentado a su mayor miedo en Los miedos de..., el programa de Cuatro que pone al límite a los famosos de nuestro país.

Toñi Moreno sufre cuando pierde el control de su vida. Las situaciones que la mantienen bloqueada, en espacios cerrados de los que no puede salir, hacen que suban sus pulsaciones, poniéndola muy tensa y generándole mucha ansiedad. Es por este motivo que la gaditana ha decidido asistir al programa de Mediaset, aceptando el reto de meterse en un hueco minúsculo, bajo tierra y esperar a que un perro fuese a rescatarla.

"La angustia que tengo de pensar que voy a estar completamente enterrada es superior a mí", explicaba Toñi Moreno antes de enfrentarse al reto. "Si no lo hago, me voy a ir jodida a casa, porque me da mucho coraje no superar las cosas. Los miedos hay que pelearlos, no se puede vivir con ningún tipo de miedo", setenció, minutos antes de enterrarse viva.

Los espectadores pudieron ver a una Toñi Moreno empoderada pero casi superada por la situación. La tensión y el malestar que le causaba la claustrofobia eran evidentes, pero pudo superar el reto, recibiendo el aplauso unánime de sus compañeros de programa. Y es que la satisfacción de superarse a uno mismo y poner fin a un miedo es indescriptible.