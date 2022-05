María José Campanario vuelve a la televisión muy angustiada: "Me va a dar un ataque"

La final de El Desafío puso a Jesulín de Ubrique contra las cuerdas. Siendo un día muy importante para el torero, María José Campanario no podía perderse la gran final del concurso de Antena 3. La mujer de Jesulín apareció por sorpresa de nuevo en el plató orquestado por Roberto Leal para dar ánimos al padre de sus dos hijos y el tercero que está a punto de nacer.

Si bien es cierto que la presencia de María José Campanario parecía ser inesperada, la odontóloga estaba allí como sustituta de Jesulín en caso de no poder realizar su desafío a causa de una lesión de rodilla. Pese a los dolores, el torero se atrevió a enfrentarse a su último reto, dejando a María José en el papel de animadora. "No mejoro pero tampoco he empeorado mucho. Me está dando algunos problemillas la rodilla y aquí estoy. A mí me tenéis que tumbar en el ring. Yo voy y defiendo mi posición", expresó Jesulín antes de enfrentarse a la prueba.

El desafío de la final de Jesulín era claro: tenía que mover una máquina de tres toneladas. Sin duda, era un reto difícil que levantó los nervios de Campanario, que se mostró muy angustiada. "Me está dando mucha ansiedad", espetó María José, con cara de preocupación. Cabe destacar que la prueba era de una dificultad muy alta y conllevaba peligro de caída. Si a esto le sumamos la presente lesión del torero, era lógico que la madre de sus hijos se mostrase tan preocupada.

Tras minutos de tensión, Jesulín consiguió superar el reto, causando una gran alegría en su mujer. María José Campanario gritó un potente "estoy orgullosa de ti", mostrando su lado más emocional. Tras ello, Jesulín y María José se besaron y fue el propio Roberto Leal el que intervino con un ramo de flores, a modo de agradecimiento por la presencia de la odontóloga en la final del programa.