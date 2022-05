El contundente motivo por el que nadie habla del embarazo de María José Campanario

María José Campanario y Jesulín de Ubrique viven uno de sus momentos más felices como pareja, pues su tercer hijo está a punto de venir al mundo. Si bien aún es pronto para que Campanario rompa aguas, la familia ya está inmersa en los preparativos de la que podría ser la exclusiva de año. Y es que, según avanza La Razón, los familiares de María José Campanario y Jesulín de Ubrique tendrían la orden de no pronunciarse sobre el embarazo de la odontóloga. De hecho, no pueden afirmar ni si el bebé ha nacido o no.

María José Campanario se encuentra sana y feliz, pero ha decidido poner cartas en el asunto para asegurarse la exclusiva del nacimiento de su tercer hijo con el torero. Tiene el móvil apagado desde hace varios días y no accede a sus redes sociales, en un intento de evitar hablar de su embarazo a toda costa. Siendo consciente que muchos amigos de al familia se interesarían por el estado de su gestación, la odontóloga ha querido evitar situaciones incómodas, pues no podría hablar con nadie del tema. Campanario ha querido cortar todo tipo de comunicación con el exterior, protegiendo a toda costa la información relacionada con su bebé.

Así pues, María José y Jesulín están viviendo un embarazo blindado. La pareja está haciendo uso de la máxima discreción, pues sin duda todo lo referido al embarazo es una buena moneda de cambio con las revistas del corazón. Como no podría ser de otra manera, se espera que tras el parto la pareja presente al nuevo integrante de la familia, que presumiblemente se llamará Humberto, en honor a su fallecido abuelo. Si Campanario y Jesulín aceptan conceder una entrevista exclusiva, muchos serían los flecos que detallar.

Julia Janeiro, la primera hija en común del matrimonio, ha decidido ser un personaje público, convirtiéndose en influencer a través de sus redes sociales. Es por este motivo que no sería de extrañar verla posar con sus padres en alguna portada. Si algo está claro es que esta entrevista y sesión de fotos sería un negocio redondo para la familia, pues las revistas podrían pagar hasta 100.000 euros por la exclusiva.