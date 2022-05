Paz Padilla lanza un duro dardo a Sálvame y Belén Esteban

Desde Su salida de Sálvame, Paz Padilla no ha parado quieta. Aunque algunos auguraban un ocaso para la presentadora, la gaditana se ha volcado en el teatro y otras actividades, como su marca No ni ná, un proyecto conjunto con su hija. Tras la reciente separación de Annna Ferrer, la presentadora ha explicado que le ha ofrecido sus consejos para superar la ruptura sentimental. "Le he dicho que tiene que estar feliz consigo misma y lo que tenga que venir vendrá", ha relatado la gaditana.

Paz Padilla ha recordado su paso por Sálvame. Tras su despido a principios de año, la presentadora no ha coincidido públicamente con ninguno de sus compañeros del programa de Telecinco. "Si te soy sincera, estoy muy feliz", ha explicado la humorista, asegurando que no echa de menos el programa. "El público me dice que me echa de menos", ha añadido, haciendo referencia a su despido. De hecho, Jorge Javier Vázquez aseguraba hace unos días que no echaba en falta a la presentadora, unas declaraciones que no han afectado a la gaditana.

"Yo lo puedo entender, porque nunca hemos estado juntos. Cuando él estaba, no estaba yo. Yo le deseo lo mismo, que sea muy feliz y que le vaya muy bien la vida", ha relatado Padilla, que asegura que guarda un especial cariño a todos sus ex compañeros del programa producido por La Fábrica de la Tele. Además, la actriz ha querido mandar un mensaje a Belén Esteban, convaleciente tras su accidente laboral en Sálvame.

"Imagino que tiene que ser muy doloroso, pobrecita, que se recupere. Y que no se desanime, que piense que las cosas suceden a veces para que maduremos", ha asegurado Paz, convirtiendo su mensaje de ánimo en una manzana envenenada. Sin duda, la presentadora tiene ahora por delante un verano repleto de trabajo con nuevos retos profesionales.