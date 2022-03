Paz Padilla ya tiene fecha para el juicio por su despido de Sálvame: "Sorprenderán algunos testigos"

El 2022 empezó movidito en los estudios de Mediaset. El pasado 20 de enero Paz Padilla abandonó el plató de Sálvame visiblemente cabreada, sin saber que sería la última vez que lo haría. El motivo recayó en las palabras de Belén Esteban, que opinó tajantemente sobre las polémicas declaraciones que hizo Paz Padilla acerca de las vacunas contra la Covid. Tras afirmar que “no valían para nada”, los colaboradores del programa de Telecinco decidieron ir a por la gaditana, que cortó la situación de raíz, quitándose el micrófono y abandonando (para siempre) el plató de Sálvame.

Paz Padilla abandona el plató de #yoveosalvame después de enfrentarse a Belén Esteban por el tema de las vacunas. pic.twitter.com/YUb5VoSzvG — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) January 20, 2022

Tras anunciarse el despido de Paz Padilla por parte de Mediaset y La fábrica de la tele, la presentadora andaluza decidió iniciar un proceso judicial para luchar por sus derechos laborales, ante lo que ella considera un despido improcedente. Tal y como informa El Español, la tesis de la gaditana sería defender que el despido se realizó de forma premeditada, señalando el factor de alevosía. El medio citado asegura que “se orquestó su despido desde días antes, cuando Jorge Javier y Belén calentaron motores para que ese jueves todo estallara”. La gaditana “presentará pruebas documentales” de otros abandonos de presentadores y colaboradores del programa, defendiendo que es algo habitual en la narrativa de Sálvame.

El juicio se celebrará el 31 de mayo en el Juzgado de lo Social nº47 de Madrid. Según las fuentes citadas, "grandes compañeros y amigos" acudirán al juzgado en calidad de testigos. Según señala el entorno de Paz Padilla, el juicio será un acto de conciliación. En cuanto a los testigos, se reitera que “sorprenderán algunos nombres. Ninguno de ellos le ha dicho que no"

Cabe destacar que Paz Padilla no debe estar nerviosa por su carrera. El entorno de la gaditana asegura que “ha recibido algunas ofertas de otras cadenas nacionales y autonómicas. Como ella dijo hace unos días, hambre no va a pasar porque no le da miedo el trabajo. Sea el que sea".