La desgarradora noticia que afecta a Alejandro, concursante del Puerto, en Supervivientes

Malas noticias para el portuense Alejandro Nieto en Supervivientes. El concursante se ha tenido que despedir para siempre de su novia, Tania Medina, que ha sido la elegida por el público para abandonar los cayos cochinos. En un emocionante duelo entre las canarias de la edición, Tania Medina y Marta Peñate, el televoto ha sentenciado a la novia del de El Puerto de Santa María.

Alejandro lloró muchísimo tras su expulsión. "No se lo merecía", ha dicho entre lágrimas el gaditano, que al volver a la playa se ha encontrado con una nota escrita de su puño y letra por su pareja. "Me ha dejado una nota diciéndome que confíe en mí", ha espetado con el corazón en un puño. "No se ha muerto nadie", le ha cortado Kiko Matamoros, animándole a seguir adelante. "Como lo sabía que se iba que hasta me ha dejado una nota", ha explicado Nieto a Anabel Pantoja, asegurando que tenía sospechas con lo que estaba pasando en España. "Yo creo que ha tenido que ver Kiko, ¿qué apoyos va a tener Mariana?", se ha preguntado en voz alta.

En Playa Parásito, Marta Peñate relajaba a su nueva compañera, Tania. "Tenemos dos días, hay que relativizar. Piensa que la que se vaya comerá y verá a su familia en España" le decía Peñate a Medina, cuarenta y ocho horas antes de la resolución de las votaciones. Justo antes de marchar hacia nuestro país, Tania ha tenido la oportunidad de despedirse de su novio. "¿Por qué estás aquí?", le ha espetado el gaditano al verla llegar a la isla. "Me voy", ha expresado la canaria entre lágrimas. "He hablado con mi padre, está todo bien", le ha tranquilizado Medina a Nieto, que le ha pedido que le espere en El Puerto. "Quédate en mi casa, dile a mi madre que te deje estar en El Puerto, están Isa P y Asraf, acompáñales a plató los jueves", le ha suplicado Alejandro a su novia.

"Sé fuerte de mente, voy a contar los días para volver a verte. Vete el último de esta isla", le ha dicho Tania, a lo que su novio le ha contestado que es muy injusto que sea ella la que se vaya. "Has sido una muy buena superviviente", le ha dicho entre besos Alejandro. Tras la despedida, el portuense ha podido hablar con su suegro, que le ha dado un chute de energía: "Alejandro, estoy muy orgulloso de tu paso por el concurso, te quiero pese a que a veces seas un bocazas. Gáname este concurso, hazlo por mí, por Tania, por tu hijo".