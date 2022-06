Tania Medina, séptima expulsada de Supervivientes 2022

Un Jorge Javier Vázquez muy cachondo ha hecho de maestros de ceremonias de una nueva gala de Supervientes. El reality de aventuras no ha sorprendido demasiado, ofreciendo una gala con poco contenido. Con Tania Medina como octava expulsada del reality, los concursantes han reaccionado en la palapa a sus últimas discusiones, generando situaciones de tensión. Por primera vez en la edición, el juego de recompensa ha pasado de Conexión Honduras a la gala de los jueves, llevando el juego de líder a la emisión de los viernes en el prime time de Telecinco.

El juego de recompensa lo ha protagonizado una gran prueba de habilidad. Los concursantes debían construir un palo lo suficientemente largo como para alcanzar un chisquero colgado en un mástil ubicado en el centro de la paya. Una vez conseguido, los aventureros debían acudir a un cuenco lleno de hojas de palmera. El primero en hacer fuego y conseguir quemar una cuerda se convertía en el ganador de la prueba. Nacho Palau y Alejandro Nieto se han alzado vencedores de la prueba. Ambos han tenido que ponerse de acuerdo para escoger a un compañero que les hará compañía en el nuevo paraíso. Pese a las intenciones del gaditano, que pasaban por llevarse a su novia con él, Nacho Palau ha logrado imponerse, escogiendo a Ignacio de Borbón.

Ya en la palapa, Kiko Matamoros ha demostrado que es el amigo del espectador. Pese a mantener un perfil bajo en la convivencia, cuando Jorge Javier conecta con ellos se deja la piel para ofrecer espectáculo. En la gala de esta semana Matamoros ha destapado que Alejandro y Tania, que ante las cámaras se mostraban muy cariñosos, llevaban sin hablarse unas cuantas horas. El motivo: un ataque de celos de la gaditana. A Tania le parecía mal que Alejandro se llevara bien con Mariana cuando les critica a las espaldas. "Esto es un teléfono escacharrado", ha espetado Jorge Javier Vázquez al ver que el trío no paraba de contradecirse, discutiendo sin motivo aparente.

En plató Desirée ha debutado como colaboradora. La concursante abandonó los Cayos Cochinos el pasado domingo, en un emocionante duelo con Marta Peñate. La canaria se mostró muy dolida al ver marchar a su amiga de concurso. Ahora, Tania convivirá con Peñate en la zona de los parásitos, a la espera de que el domingo el televoto decida quién debe continuar una semana más en Honduras. En cuanto a las nominaciones, no será hasta mañana que Telecinco desvele los nombres que se enfrentarán a la decisión del público.

En cuanto a la relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira, la sobrina de Isabel Pantoja ha sufrido un bajón anímico. La andaluza rompió a llorar al ver que Yulen no apostaba por ir más allá en su relación especial. "Tuve un bajón muy grande. Yo no voy a esperar de alguien totalmente opuesto a mí como si esto fuera esto Titanic. Yo he venido a sobrevivir, si él viene de mi mano, pues perfecto", ha señalado Anabel Pantoja entre lágrimas.

"No entiendo qué tiene este hombre en las venas. No siente nada por ti", ha espetado Matamoros, metiendo cizaña. "Titanic es una broma al lado de tus llantos", ha añadido el de Sálvame, haciendo referencia a las lágrimas de cocodrilo de Anabel. "Prefiero tener a Yulen en mi vida, que va todo más poco a poco, no como tú que has tenido mil mujeres", ha gritado la sobrina de la tonadillera a su compañero. "Si él es más soso y más frío, pues lo respeto. Lo que pasa es que como les prohíben comer cocos, tienen que buscarse un entretenimiento", ha sentenciado Anabel.

"Habéis creado una carpeta, no digo que sea un montaje", ha expresado Kiko, asegurando que "los demás estamos aquí y comentamos y ya está, es lo que hay". "Que un chaval como Yulen, que tiene 27 años y lleva siete años sin pareja, de repente se encuentre que tiene una relación y no haga nada...", ha añadido Matamoros, a lo que Yulen ha saltado rápidamente, asegurando que no hay ninguna relación. "El problema es que ella entiende que sí, ¿si no por qué llora?", le ha preguntado el colaborador de Sálvame al campeón de esgrima.

"Llevo cincuenta días aquí, nadie daba un duro por mí. Mis compañeros no me nominan porque me quieren. Estoy con Yulen a tope. Valorad mi concurso más allá de esta amistad especial con él" ha llorado Anabel Pantoja, ganándose el aplauso del público y zanjando el tema de debate.