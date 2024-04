Aguirre: "El Cádiz en su campo compite muy bien"

Rueda de prensa de Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, antes de viajar con la expedición a tierras gaditanas para enfrentarse este domingo al Cádiz CF (14:00 horas) en el estadio Nuevo Mirandilla.

Sensaciones con su equipo después de los últimos malos resultados. "Si me preguntas el martes, te hubiera dicho que liquidados porque la derrota en Sevilla fue muy dolorosa. Ahora estamos perfectamente recuperados. Fue un palo duro, pero se nos presenta una segunda oportunidad magnífica para ampliar la ventaja con el descenso. Perdemos a Copete porque, aparte de amarillas, tuvo un problema en el tobillo. Por lo demás, estamos todos sanos".

La clasificación en caso de derrota. "Me cuesta hablar de supuestos, pero si nosotros no somos capaces de sumar y lo hace el rival, por supuesto que nos ponemos en una zona más peligrosa. Pero nosotros vamos con la intención de sumar, de hacer un buen partido, de que se acaba LaLiga y que no estamos ni mucho menos salvados".

El mensaje al vestuario. "Es el mismo que ante cualquier rival. Nuestra intención es ganar, después según va el partido puedes manejar los tiempos, los cambios... Puedes ver que igual el empate te conviene, puedes arriesgar menos porque vas ganando, arriesgar más porque vas perdiendo... De inicio vamos con la intención de ganar. Estamos mentalmente recuperados y físicamente hemos entrenado bien. Jugamos el lunes pero no por ello podemos decir que estamos fatigados. No tenemos ansiedad, sino muchas ganas de que llegue el partido".

¿Especular con sumar frente al Cádiz CF? "Tengo en cuenta el supuesto, pero no debemos especular porque no siempre resulta bien. Cuando sales a empatar un partido, generalmente pierdes. Si luego el partido se da y faltan 10 minutos, vas empatando y te sirve, guardas un poco la ropa. Pero de inicio no podemos calcular empates, reconociendo que nos beneficia".

La falta de gol de Muriqi. "Cada semana voy hablando con los jugadores. Soy un charlatán. He hablado con él, pero no precisamente por la falta de gol. Creo que él hace lo correcto, lo que pasa es que Ramos hábilmente va hacia la línea. O el tiro al palo de Radonjic. Fueron mejores y nos ganaron, pero de cara a gol estamos mal y de malas. No hemos podido reflejar en el marcador el buen juego que tenemos a lo largo de ciertos partidos. Pero no es solamente de los delanteros. El trabajo ofensivo recae en el entrenador y en toda la plantilla".

Valoración del Cádiz CF. "Espero el mismo que vino a jugar aquí. Ellos en su campo, con su gente, compiten muy bien. Son fuertes en el juego aéreo, llegan mucho por fuera, ponen muchos centros, ocupan muy bien el área, ganan segundas jugadas... Saben a lo que juegan y nuestra labor es tratar de neutralizarlos y jugar con personalidad".