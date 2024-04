Cádiz CF - Mallorca: horario y dónde ver por TV

Tras un nefasto fin de semana en cuanto a resultados, el fútbol le vuelve a dar una vida extra al Cádiz CF. Quizás, esta sea ya la última si quiere jugar la próxima temporada en LaLiga EA Sports. El conjunto de Mauricio Pellegrino se enfrenta este próximo fin de semana al Mallorca del mexicano Javier Aguirre con el objetivo de volver a ganar.

Una victoria amarilla dejaría la salvación a tres puntos a falta de 15 por disputar, ganándole el goal average particular al conjunto bermellón.

Con todo, el del Nuevo Mirandilla será un duelo a muerte para los dos conjuntos por distintos motivos, pero con un mismo objetivo. Los locales deben enmendar en seis semanas lo que no ha podido hacer en las 32 anteriores. Aunque su sino es vivir constantemente en el alambre, como si fuera un funambulista, al Cádiz solo le queda cumplir con su parte para no caer a un vacío en donde ya no hay red.

Por su parte, el Mallorca debe lidiar con el aspecto anímico. Porque su temporada ha sido una montaña rusa de emociones, sobre todo por subirse al vagón de la Copa del Rey, que le llevó a su punto álgido con la final que perdió en los penaltis ante el Athletic Club, pero ahora teme una bajada sin frenos que le lleve camino de la Segunda División.

En cuanto a las bajas, el Cádiz CF no cuenta para este encuentro con ningún jugador. Estarán una semana más en el dique seco Luis Hernández, José Mari, Fede San Emeterio y Kouamé. Por parte del Mallorca, en principio solo se perderá el encuentro Copete por acumulación de tarjetas.

Horario del Cádiz CF-Mallorca de LaLiga EA Sports

El encuentro pertenece a la 33ª jornada de LaLiga EA Sports y se disputará en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 28 de abril a partir de las 14:00 horas.

Dónde ver por TV el partido Cádiz CF-Mallorca

El Cádiz contra el Girona, encuentro de la jornada 33 de LaLiga EA Sports, podrá verse en directo a través de DAZN LaLiga.

Próximos partidos del Cádiz CF

Real Madrid - Cádiz CF (J34): sábado 4 de mayo (16:15)

Cádiz CF - Getafe (J35): domingo 12 de mayo (sin horario).

Sevilla - Cádiz CF (J36): miércoles 15 de mayo (sin horario)