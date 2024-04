El gaditano Suso mantiene con vida al Cádiz CF tras la derrota del Mallorca en Sevilla: una final el domingo

El Cádiz CF estaba a la espera del último partido de la 32ª jornada de Liga para conocer con exactitud su situación en la durísima pelea por la permanencia en Primera División. El encuentro entre el Sevilla y el Mallorca que se disputaba la noche del lunes 22 de abril en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán influía al cien por cien en el conjunto amarillo, al que le interesaba una derrota del cuadro visitante.

Le costó, pero el Sevilla sacó adelante el partido (2-1) gracias en buena medida a la aportación del gaditano y cadista Suso, revulsivo de los blancos en la segunda parte, cuando llegaron los goles. El resultado es buen para los intereses de los amarillos, que una vez que han recibido un cable desde Nervión ahora tienen que hacer su tarea por sí mismos.

La derrota del Mallorca otorga una carta más a un Cádiz CF que puede seguir soñando con la salvación a pesar de que las cifras reflejan que lo tiene muy complicado. El equipo de Mauricio Pellegrino sigue corriendo serio peligro de descenso desde la 18ª posición en la que reside con una pobre cuenta de 25 puntos. Está a seis del Celta de Vigo (17º) y el Mallorca (16º), ambos con 31. Son los únicos a los que aún podría dar caza.

El calendario da una vuelta de tuerca y coloca en el 33º capítulo liguero un duelo de máxima relevancia entre el conjunto gaditano y el balear que se antoja absolutamente decisivo en la carrera por la continuidad en la élite del fútbol español. La cita está fijada para el próximo domingo 28 de abril (a partir de las dos de la tarde) en el estadio Nuevo Mirandilla.

Es una final sin rodeos para el Cádiz CF. Sólo cabe la victoria. No siquiera vale un empate. Si pone en práctica el verbo ganar, se colocaría a tres puntos del Mallorca a falta de cinco compromisos para el final del campeonato con el plus añadido del 'goal average' particular favorable después de la equis (1-1) que las dos escuadras firmaron en Son Moix en el choque de la primera vuelta.

Un triunfo le serviría al equipo amarillo para mantenerse con vida. Todo lo que no sea ganar supondría el descenso de manera casi segura. Un empate dejaría todo como estaba con el Mallorca y una derrota sería una verdadera catástrofe.

Se trata, por tanto, del encuentro más importante de la temporada 2023-24. Es todo o nada en el santuario cadista con el inestimable apoyo de la afición que una vez más está llamada a desempeñar un rol esencial como jugador número 12.