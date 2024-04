Las cuentas del Cádiz CF para buscar la permanencia: el calendario restante

La permanencia se ha puesto muy difícil, tanto que el Cádiz CF es el principal candidato para acompañar a Almería y Granada a Segunda División.

El conjunto amarillo, después de estrellarse de manera contundente (4-1) en el campo del Girona, se sumerge en la peor situación de la temporada 2023-24. Nunca había estado tan lejos de la permanencia como ahora precisamente cuando menos queda para el final. Con sólo 25 puntos de los 96 disputados, ocupa la 18ª posición, en zona de descenso, a seis de la 17ª plaza.

Restan seis capítulos para el desenlace del campeonato y el Cádiz CF está al borde del abismo. Lo normal es que baje a la categoría de plata, pero no todo está perdido. La salvación es una misión muy difícil pero no imposible. De hecho, si el equipo gaditano consigue hacer lo que no ha hecho en toda la temporada 2023-24, quizás pueda conseguir el objetivo.

Las cuentas en esta situación tan delicada son claras y no hay otra solución que recurrir a la épica para poder darle la vuelta a la tortilla. En el vestuario está convencidos de que aún es posible. La historia de la entidad cadista está jalonada de episodios gloriosos. Por qué no uno más.

Aunque el Cádiz CF no depende de sí mismo, se metería de lleno en la puja por esquivar el descenso si es capaz de ganar los seis partidos que afronta entre finales de abril y el mes de mayo.

Se trata de ganar y esperar a que falle alguno de los rivales directos que van por delante en la clasificación. Si el conjunto entrenado por Mauricio Pellegrino obra el milagro que supondría sumar una victoria tras otra hasta el final, en ese caso llegaría a los 43 puntos y con esa cifra podría mantenerse en la élite un año más. Quizás podría lograrlo con cinco triunfos que le permitirían alcanzar los 40 puntos.

Todo pasa por ganar. La pregunta es si el Cádiz CF tiene aptitud para encadenar los triunfos que tanto necesita. Recibe al Mallorca, visita al Real Madrid, ejerce de local ante el Getafe, comparece en el terreno del Sevilla, se mide a Las Palmas en el estadio Nuevo Mirandilla y termina la Liga en el campo del descendido Almería.