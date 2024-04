Girona - Cádiz CF: un niño se cuela en la entrevista a Escalante, que reacciona con un bonito detalle

No todo es el resultado en el mundo del fútbol. Más allá de que el marcador de incline hacia un lado u otro, hay gestos que sobrepasan todo lo demás y ennoblecen un deporte que desata pasiones. El Cádiz CF acababa de sufrir una durísima derrota (4-1) en el terreno del Girona y Gonzalo Escalante estaba haciendo declaraciones para Dazn cuando se le acercó un niño llorando.

El pequeño, de apenas 10 años, saltó al césped de Montilivi una finalizado el encuentro, se saltó y se fue corriendo hasta el lugar donde se hallaba el futbolista del conjunto amarillo mientras éste estaba analizando el desarrollo del partido. La situación no era fácil. El Cádiz CF, con ese varapalo, se colocaba más cerca de Segunda División y el jugador no debía estar precisamente contento.

Cuando el niño se acercó, Escalante se comportó con auténtica naturalidad y verdadera nobleza. Abrazó al chaval, se mostró cariñoso con él y cuando terminó de atender a la periodista de Dazn, regaló la camiseta al chaval, que se llevó la alegría de su vida después de la decepción que supuso la derrota del Cádiz CF.

El centrocampista, autor del único tanto de los amarillos, tuvo un bonito detalle que enseguida fue alabado con numerosos mensajes de usuarios de las redes sociales que aplaudieron su cordial atención al niño.

