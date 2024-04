El Cádiz CF se hunde con Pellegrino: la cifra que lo demuestra

El Cádiz CF se acerca tanto a Segunda División que difícilmente se va a librar del traumático golpe que supone la pérdida de su plaza en la élite del fútbol español de la que ha disfrutado en las últimas cuatro campañas. No se mueve de la 18ª posición pero pasa de tres a una desventaja de seis puntos con la 17ª.

Los números no pueden esconder la dolorosa realidad de un equipo al borde del precipicio. El Cádiz CF no sólo no crece sino que se vuelve más pequeño con el paso de las semanas. La 32ª jornada fue decisiva para definir una tendencia claramente a la baja que le conduce a Segunda salvo un giro de 180 grados en los seis capítulos restantes hasta el final.

Con el Almería y el Granada ya descendidos (falta la pertinente confirmación matemática), el tercer conjunto que apunta a cambiar de división es el amarillo. El desarrollo de la segunda vuelta revela, números en mano, que el problema no era el entrenador sino la limitada capacidad de una plantilla que se empeña en demostrar que no da para más. Cuatro victorias, sólo cuatro, en más de una treintena de partidos son demasiado pocas para cualquier aspirante a la permanencia.

Las cifras son crueles y reflejan que el relevo en el banquillo no fue la solución. Los responsables de la entidad cadista decidieron prescindir de Sergio González después de la derrota (1-0) en el terreno del Deportivo Alavés en la 21ª jornada.

Cuando el anterior técnico fue destituido, el Cádiz CF ocupaba la 18ª plaza con 15 puntos, a uno de la salvación. Mauricio Pellegrino aterrizó de emergencia con el encargo de sacar a flote al equipo. A la vista está que no lo está consiguiendo.

Esta semana se cumplen tres meses desde la llegada del nuevo técnico. La realidad es que la situación del equipo amarillo ha empeorado. Ha estado siempre en zona de descenso (en el puesto 18 de manera constante) y de estar a un punto de la permanencia ahora se coloca a seis en pleno esprint final de la temporada 2023-24. Tras el varapalo en el campo del Girona, el propio Pellegrino dijo que el objetivo es difícil pero no imposible.

El balance del Cádiz CF con el técnico actual es de sólo 10 puntos de los 33 disputados en once encuentros. Aunque el promedio es superior al de Sergio González (0,9 frente a 0,7), es del todo insuficiente porque se queda muy atrás en la lucha por la continuidad en Primera. El Cádiz CF se hundía antes con Sergio y ahora también con Pellegrino.