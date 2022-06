Marta Peñate inicia una huelga en 'Supervivientes': "Estoy desquiciada"

Marta Peñate sigue luchando por volver a ser una concursante de pleno derecho en Supervivientes. La canaria se encuentra en Playa Parásito, apartada de sus compañeros y conviviendo sola, enfrentándose al televoto con el expulsado de cada semana. Tras acabar con Desirée y Mariana, Peñate ha pasado unos cuantos días sola, desquiciándose y llegando a la conclusión que no se soporta a ella misma. Es por ello que ha iniciado una huelga.

La aventurera canaria ha decidido comenzar una huelga para que le dejen volver con sus compañeros. Marta Peñate ha convocado a "iguanas, cangrejos y peces" para hacer su propio mitin político, reivindicando sus derechos. "Gracias, cangrejos, iguanas y gente por venir a luchar por la unificación. Este día marcará un antes y un después en la historia de Supervivientes. Luchemos por la unificación, estamos hasta los huevos de nosotros mismos", reivindicaba la canaria dando cacerolazos y pintándose la cara los símbolos de los guerreros.

"Ver a tantas iguanas luchando por tus derechos me ha emocionado", le espetó Jorge Javier Vázquez a la concursante durante la gala. Lo más divertido fue ver a Peñate decorando una piedra, asegurando que era Desirée, la mejor amiga de Marta en el concurso. "Tengo claro que en España está luchando por mi causa", ha asegurado Marta, afirmando que está "hasta los huevos de todo". "Sacadme de aquí, me voy a quedar majara, necesito hablar con alguien", ha añadido.

"Me da igual quien sea el expulsado. Seguro que soy tan gafe que conseguimos la unificación y me voy yo del concurso", ha lamentado la concursante, que al enterarse de los nominados se ha mostrado muy crítica con uno de ellos. "Ya sé quien se va a ir. Anuar en la preconvivencia era guay, pero es que aquí lo he visto súper avaro, rata, mentiroso, no me ha gustado el Anuar que he conocido en Honduras", ha senteniado Marta, a la espera de recibir a su nuevo compañero.