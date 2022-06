Carlos Sobera arrebata Supervivientes: Conexión Honduras a Ion Aramendi

La sorpresa ha saltado en el plató de Supervivientes a las 22.00h de la noche de este domingo. Tras la cabecera del programa, el presentador que ha entrado en el plató del famoso reality de aventuras no ha sido el esperado. Carlos Sobera saludaba a la audiencia enérgicamente, causando inquietud entre los espectadores, que se han mostrado sorprendidos a través de las redes sociales. Si bien Ion Aramendi es el encargado de conducir Supervivientes: Conexión Honduras, esta semana Carlos Sobera es el elegido para sustituirle y ser el maestro de ceremonias del famoso debate del concurso.

El motivo no podía ser otro que el positivo de Aramendi en coronavirus. El presentador ha querido anunciarlo a través de sus redes sociales. "Esta noche no estaré en Conexión Honduras. Me da mucha pena pero me toca estar en el banquillo por dar positivo en Covid. Aunque afortunadamente me encuentro perfectamente, me sustituye el gran Carlos Sobera. Un abrazo grande a tod@s!", ha explicado el vasco en su perfil de Twitter, lamentando su ausencia en el programa del prime time de Telecinco.

Esta noche no estaré en Conexión Honduras, me da mucha pena pero me toca estar en el banquillo por dar positivo en Covid, aunque afortunadamente me encuentro perfectamente, me sustituye el gran @carlos_sobera un abrazo grande a tod@s! https://t.co/X1heg4XLCg — Ion Aramendi (@ionaramendi) June 26, 2022

Muchos compañeros han querido mostrarle su apoyo al presentador vasco. Entre las cuentas que han respondido al comunicado en Twitter destaca el perfil oficial de Mediaset, que ha espetado un bonito "cuídate que queremos verte pronto", acompañado de un emoticono de corazón. También ha querido mostrarle su apoyo Julian Iantzi. "Cuídate artista!! En nada estarás dando guerra!! Bskda handi bat", le ha respondido el presentador.

Carlos Sobera, que presenta Supervivientes: Tierra de Nadie, ha sido el encargado de sustituir a Aramendi. Sin duda, Ion se pierde un programa estelar. La madre de Yulen Pereira ha viajado a Honduras para encontrarse con su hijo y conocer a su nuera, Anabel Pantoja. Además, en Playa Parásito se vivirá una nueva expulsión definitiva. Esta semana los espectadores están decidiendo entre Marta Peñate o Mariana Rodríguez, tras la expulsión de la venezolana en un ajustado duelo con Nacho Palau.