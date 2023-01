Gerard Piqué y Clara Chía responden a Shakira tras la última polémica

Debe ser duro ser Clara Chía y saber que te has convertido en un arma de Gerard Piqué para intentar desestabilizar a Shakira. Desde que la cantante colombiana publicase su canción lapidatoria junto al productor argentino Bizarrap, Gerard Piqué se ha esforzado en intentar estar a la altura de la madre de sus hijos. Pese a no haberlo conseguido, quedándose en bromas dignas del graciosillo pesado del instituto, el futbolista no cesa sus movimientos aparentemente improvisados pero cargados de una búsqueda insaciable de likes, aprobación y subidas de ego.

Con los cartuchos de Casio y Twingo gastados en la primera semana, el futbolista se ha visto obligado a tirar de clásicos. En la noche del miércoles 25 de enero, Gerard Piqué ha publicado una foto junto a Clara Chía en su perfil de Instagram. Tras los rumores de una posible infidelidad por parte del deportista de élite a la catalana, esta publicación es un intento de hacer ver que su relación está más fuerte que nunca, aunque nadie se lo crea del todo.

Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique)

El selfie, en el que aparecen Piqué y Chía muy juntos, mirando a cámara y bajo un sol abrasador, ha acumulado más de 600.000 me gusta en media hora. Los primeros treinta minutos de la instantánea publicada en las redes sociales del culer han sido un subidón constante de likes y comentarios, demostrando que la fotografía era esperada y que está causando furor entre los fans (y no tan fans) del jugador de futbol.

Esta fotografía ha aparecido en el feed de Instagram justo después de que Shakira y Bizarrap celebrasen las 200.000.000 de escuchas de su último trabajo juntos. "Gracias a todos por el apoyo", han escrito, mostrando el amor hacia sus seguidores más fieles. Esta fotografía, la de Piqué y Chía, es la primera que publican juntos a través de las redes sociales. Está por ver si la discreción que mantenían hasta hace bien poco regresa o desaparece para siempre.

Una publicación compartida por BZRP (@bizarrap)

Como comentábamos, estos días están siendo duros para la pareja, pues los rumores de una supuesta infidelidad de Piqué con una joven abogada de Barcelona han sobrevolado los cimientos de su relación. Pese a las publicaciones, Chía ha acompañado a su pareja a los partidos de la Kings League, una muestra de que lo que comenta la prensa le entra por un lado y le sale por el otro.