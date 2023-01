Clara Chía responde a Shakira: la reacción de la novia de Piqué a la polémica canción

Guerra de mujeres. Shakira ha lanzado su nueva canción junto al productor argentino Bizarrap, la Music session 53, y en ella no ha dejado a títere con cabeza. El tema, un constante ataque al padre de sus hijos, está lleno de indirectas de lo más directas a Gerard Piqué y todo su entorno, incluida su nueva novia, la joven catalana Clara Chía.

"Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena", ha espetado de manera sibilina Shakira en su nueva canción, refiriéndose a Piqué e incluyendo el nombre de su nueva ilusión, Clara, en la rima. La colombiana ha demostrado una maestría con los versos, dejando al futbolista en un completo fuera de juego. "Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo", dice en una parte del sencillo Shakira. "Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo", remata, dejando a Chía también por los suelos.

Como era de esperar, las reacciones no han tardado en aparecer. Al parecer, Gerard Piqué y Clara Chía esperaban con ansias el lanzamiento de esta canción, quien sabe si por las risas o por pura obsesión. Clara ha sido la encargada de reaccionar a ella públicamente. La novia de Gerard Piqué ha publicado un story a través de su perfil de Instagram instantes después del lanzamiento de la canción.

En el vídeo, de apenas cuatro segundos, podemos ver a la propia Chía en primerísimo primer plano bailando una canción animada, presumiblemente la de la de Barranquilla. Eso sí, la valentía no ha llegado demasiado lejos, ya que ha silenciado la grabación, impidiendo saber qué canción le hacía moverse tan efusivamente.

A Clara Chía, de repente, se le ha quitado el sueño, ha borrado la historia y le ha dado por bailar. ¿Qué canción estará escuchando? Ahora mismo podéis llamarme SALVA-me Deluxe. https://t.co/jkwacYbOks pic.twitter.com/BROexyhZXI — Salva García (@SalvaGJim) January 12, 2023

Sin duda, Clara Chía ha debido brotar al escuchar las barras de Shakira, perfectamente lanzadas sobre la tremenda composición de Bizarrap. La canción está llena de referencias al futbolista. Sin ir más lejos, dura exactamente 3:33, el número que portaba el blaugrana en su camiseta. "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sólo hago música perdón que te sal-pique", espeta con ironía la colombiana, que ha despellejado a un Piqué completamente fuera de juego.