Shakira despelleja públicamente a Piqué: así habla de su novia y de su madre

Shakira ha destrozado a Piqué de la manera más creativa que ha sabido. La colombiana ha sacado un nuevo single junto al productor musical argentino Bizarrap. Conocido por sacar canciones con artistas que lanzan versos de lo más contundentes, con indirectas para diestro y siniestro, la Music session 53 no ha defraudado a nadie, siendo una jugada maestra de la de Barranquilla.

En la canción, Shakira despelleja a Piqué sin ningún tipo de miramientos. "Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", comienza Shakira con actitud empoderada. "Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tu", continua la Colombiana.

"Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sólo hago música perdón que te sal-pique", canta Shakira, justo antes de dejar claras referencias a su expareja, el futbolista Gerard Piqué. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

La cantante ha aprovechado la oportunidad para explicar cómo se siente. El estudio de Bizarrap ha presenciado algo sumamente histórico. "Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo", sigue la letra, haciendo un guiño a Clara Chía, la nueva novia del blaugrana. "Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo", ha rematado. "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", así, sin despeinarse.

"Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena", ha espetado de manera sibilina Shakira en plena canción, refiriéndose a Piqué e incluyendo el nombre de su nueva ilusión, Clara, en la rima. Una maestría con los versos que ha dejado al futbolista en un completo fuera de juego. Sin duda, la Music session 53 de Bizarrap quedará como un hito histórico y sonará en todas las discotecas. Guantazos a golpe de creatividad.

Las famosas reaccionan

Esta canción ha revolucionado las redes sociales. Rápidamente, celebrites de la talla de Aitana Ocaña o Laura Escanes han tuiteado a favor de la colombiana. Ibai ha querido también comentar el bombazo. "¿Creéis que lo de Shakira va por Piqué?", ha comentado con su habitual ironía que tanto gusta a sus seguidores. Y aquí un menda, que no es celebrity ni es na', también os deja su humilde reacción. Disfruten y DEP Piqué.