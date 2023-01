Gerard Piqué felicita a su amigo llamándole violador delante de su hijo Milan

Gerard Piqué es el creador de la Kings League, una liga de futbol que cuenta con los mejores streamers del país como presidentes de los respectivos clubes. Entre los rostros conocidos destacan Ibai, Iker Casillas o DJ Mariio, que presiden los equipos en los que juegan futbolistas como Capdevila o Carles Puyol. Esta innovadora competición y manera de ver el futbol está causando furor en las redes, agrupando a grandes cantidades de espectadores en los respectivos streams de Twitch.

El espectáculo de la Kings League va más allá de los partidos de futbol. Piqué ha creado una especie de Chiringuito de Jugones en el que diferentes analistas y streamers comentan las últimas horas de la liga viral. Ha sido en esta especie de tertulia donde el blaugrana ha reaparecido, esta vez acompañado de su hijo Milan, que ha querido ser un comentarista activo de lo que sucedía.

La polémica ha surgido cuando Gerard Piqué se dirigía al presidente del club Ultimate Móstoles, el creador de contenidos DJ Mariio. Piqué no quería perder la oportunidad de felicitar al streamer por su buena labor en la primera jornada de la Kings League. “Tenemos aquí a DjMariio, el violador”, ha espetado, ante la atenta mirada de su hijo menor de edad.

Que hace Pique llamando violador a DjMariio jsjsjsjs es el mejor presentador de la historia pic.twitter.com/PO76XrAZIc — Puyi (@_PUYlFCB) January 6, 2023

“El violador de pantallas, jugando y ganando y celebrando goles, que parece que se esté violando al compañero que tiene al lado”, ha continuado, provocando que los allí presentes se llevaran las manos a la cabeza. El que parece tener la cabeza más asentada, el periodista Gerard Romero, presidente del club Jijantes, ha mostrado su sorpresa ante las desafortunadas palabras utilizadas por el futbolista blaugrana.

DJ Mariio, que estaba de lo más contento por como le estaban yendo las cosas en la liga, se quedó con la cara desencajada al escuchar a Piqué utilizar el término "violador". El de Móstoles no ha conseguido disimular su desconcierto ante tal calificativo, dejando en evidencia al futbolista, que, como ya es habitual, se envalentona muy rápido y no mide ni sus palabras ni sus acciones. Y si no que se lo digan a Shakira.