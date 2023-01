El mayúsculo enfado de Shakira con Gerard Piqué por lo que ha hecho con su hijo Milan

La calma no logra llegar a la vida de Shakira. Desde que lo dejara con Gerard Piqué tras su infidelidad con la joven Clara Chía, la artista colombiana ha tenido que convivir con las cámaras en uno de los momentos más duros de estos últimos años. Con su padre muy delicado de salud y surfeando la ola de sus éxitos musicales, la cantante prepara las maletas para mudarse definitivamente a Miami con sus dos hijos menores de edad, Milan y Sasha. Así lo acordó con Gerard Piqué tras muchas horas de negociaciones que hicieron ceder al futbolista.

Gerard Piqué es una persona que se envalentona muy rápido. Actualmente, está viviendo una etapa de eterna juventud, codeándose con los ídolos de sus hijos, los streamers de moda. El blaugrana ha conseguido sacar rédito económico de estas relaciones, fusionando el universo de Twitch con su gran pasión: el futbol. Desde hace un par de semanas lidera la Kings League, una liga que, además de alimentar su ego, está revolucionando la manera en la que se consume este deporte en la plataforma.

Más allá de los partidos de futbol, la Kings League cuenta con un programa al estilo Chiringuito de Jugones, en el que analistas deportivos y streamers comentan los mejores momentos de la jornada. Fue en este espacio de tertulia donde Piqué cruzó una línea roja. El futbolista puso a su hijo menor de edad, Milan, como tertuliano ante las cámaras, exponiéndole ante cientos de miles de personas.

Esta acción no ha gustado nada a Shakira, que ante todo ha intentado alejar a sus dos hijos de las cámaras en todo momento. Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión del proyecto deportivo. Un movimiento de Piqué que le deja fuera de juego ante su expareja, nunca mejor dicho.

Polémicas declaraciones de Piqué delante de su hijo

La polémica ha surgido cuando Gerard Piqué se dirigía al presidente del club Ultimate Móstoles, el creador de contenidos DJ Mariio. Piqué no quería perder la oportunidad de felicitar al streamer por su buena labor en la primera jornada de la Kings League. “Tenemos aquí a DjMariio, el violador”, ha espetado, ante la atenta mirada de su hijo menor de edad.

Que hace Pique llamando violador a DjMariio jsjsjsjs es el mejor presentador de la historia pic.twitter.com/PO76XrAZIc — Puyi (@_PUYlFCB) January 6, 2023

“El violador de pantallas, jugando y ganando y celebrando goles, que parece que se esté violando al compañero que tiene al lado”, ha continuado, provocando que los allí presentes se llevaran las manos a la cabeza. El que parece tener la cabeza más asentada, el periodista Gerard Romero, presidente del club Jijantes, ha mostrado su sorpresa ante las desafortunadas palabras utilizadas por el futbolista blaugrana.

DJ Mariio, que estaba de lo más contento por como le estaban yendo las cosas en la liga, se quedó con la cara desencajada al escuchar a Piqué utilizar el término "violador". El de Móstoles no ha conseguido disimular su desconcierto ante tal calificativo, dejando en evidencia al futbolista, que, como ya es habitual, se envalentona muy rápido y no mide ni sus palabras ni sus acciones. Y si no que se lo digan a Shakira.