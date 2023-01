Shakira destroza a Piqué de la manera más inteligente: así se ha ganado el cariño de todos

Que Shakira es una reina no es ninguna novedad. La cantante colombiana lleva haciéndonos vibrar con sus canciones desde hace un par de décadas. Sus últimos lanzamientos, Te felicito y Monotonía, han arrasado en todo el mundo, llevándola a lo más alto de las listas de reproducción más prestigiosas del planeta. Dejando de lado su talento, su reciente ruptura con Gerard Piqué ha sido un gran punto de inflexión que la ha ubicado todavía más en el foco mediático. Ahora, tras conseguir la custodia de sus hijos y preparada para mudarse a Miami con ellos, la de Barranquilla mueve ficha. Un movimiento que dejaría al blaugrana fuera de juego.

Shakira será la artista encargada de poner voz a la BZRP Music Session 53, el nuevo trabajo del DJ argentino de fama mundial. Tras petarlo con Quevedo y su popular Quédate, el productor musical se embarca en un nuevo sencillo junto a la colombiana, que seguro trae mensajes ocultos en su letra. Y es que, si analizamos los últimos singles de Shakira, sus letras están llenas de mensajes que bien podrían aplicarse a su ruptura con Piqué.

Tras anunciarse la colaboración de Shakira y Bizarrap, las redes sociales se han arrebatado de teorías y posibles lyrics. Pese a que tocará esperar al lanzamiento, a lo largo de este 11 de enero, un tweet se ha hecho viral con algunos de los versos que protagonizarían la que será la canción del momento.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”. Unas barras que dejarían a Gerard Piqué por los suelos públicamente (y que alimentarían esta humilde sección de noticias salseantes durante un par de semanas). Llegó el momento, caen las murallas. Si algo está claro es que la canción sonará durante mucho tiempo en todas las discotecas. Solo queda pedirle a Biza su ya habitual "¡Dale, Biza, explótanos la pista!".