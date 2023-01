Sale a la luz lo que Shakira no se ha atrevido a decirle a Piqué

La venganza de Shakira sigue trayendo cola. Con la bruja todavía presente en su balcón, vigilando atentamente la casa de sus ex suegros, la cantante colombiana celebra el éxito mundial de su último sencillo. La canción, publicada junto al productor argentino Bizarrap, ha sido una completa declaración de intenciones, pues ha demostrado que hay Shakira para rato.

Los expertos señalan que en los últimos meses la de Barranquilla ha facturado más de 34 millones de euros gracias a la difusión de sus últimos temas en las plataformas digitales. De hecho, la canción contra Gerard Piqué ha batido récords, siendo el debut más grande de la historia de la música en español, alcanzando 14.4 millones de escuchas en las primeras 24 horas.

De todos es sabido que la canción era un ataque directo al blaugrana. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", espeta Shakira, asegurando que "una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tú. A ti te quedé grande y, por eso, estás con una igualita que tú". La colombiana quiso dejar claro que no volvería con Piqué ni aunque se lo suplicara y lanzó varios ataques a la nueva novia del futbolista, Clara Chía.

Ahora, nuevos detalles de la canción han salido a la luz. Al parecer, la colombiana retiró algunos versos de la canción original para evitar problemas. La letra la escribió junto al compositor Keityn y este no ha tenido reparos en explicar cómo fue el proceso de incubación de uno de los grandes temas del año.

En una entrevista para Molusco TV, Keityn ha explicado que, inicialmente, la canción era mucho más agresiva, pero que Shakira no quería jugársela y acabar sentada en el banquillo del juzgado. "Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas (...) cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave", ha asegurado el artista.

Keityn ha explicado que fue él quien se inventó la popular frase del sal-pique, aunque inicialmente era "a ese ají le falta más pique". El compositor ha desvelado que "Shakira sacó el clara-mente, que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí", añadiendo que "la frase de dos de veintidós es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue Shak".

"Estuvimos tres días en casa de Shakira. De hecho, Biza cumplió años en medio de todo. Luego me fui de Barcelona y todavía no habíamos concretado la canción", ha reconocido. "Yo creo que duramos como dos semanas, Biza y yo diario llamándonos, como que cambiamos, cambiamos y Shakira también tirando: 'Yo creo que esto no podemos decirlo, yo creo que cambiamos esto'", ha añadido.

"Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera", ha justificado Keityn. "Siempre canta lo que siente. Yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier otro artista. Shakira tiene que vivirlo, ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo", ha culminado.