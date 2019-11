El voto de guy fawkes

A LAN MOORE, el Señor tras la Máscara, es por supuesto un anarquista recalcitrante. La suya pertenece a ese tipo de mentes tan fascinantes -capa sobre capa, sobre capa, sobre capa- que uno desearía tenerla cerca, a ver si se pegaba algo. O lo mismo no, no fuera que se pegara algo. Cuarenta años confiesa que llevaba sin rozar una urna: algo que va a cambiar en las próximas elecciones generales en Reino Unido. Imaginaos, viene a decir, cómo tiene que estar el tema. Porque hay líderes, subraya, "increíblemente malévolos y catastróficos, a los que debemos oponernos con todas nuestras fuerzas". Votará a cara descubierta al Partido Laborista, por cierto, más que nada porque no encuentra algo más anti-Tory. Y anima a los demás a votar en el mismo sentido: "El mundo que amamos cuenta con ello". Curiosamente, un descreído ha acabado firmando el mensaje que leer cuando pensemos que nada sirve para nada.