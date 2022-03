El algodón mágico de Kichi

El algodón no engaña, que decía aquel televisivo mayordomo que con los años cambió de nombre, algo tan típico ahora en Cádiz si eres una calle, una plaza o un estadio de fútbol. La cosa va de limpieza, de la real y de la que ve el alcalde, que incluso presume de ello en las redes sociales, ese elemento que permite lanzar cualquier mensaje a cualquier hora y desde cualquier lugar se corresponda o no con la realidad, haya o no haya réplica. Que para eso el teclado lo soporta todo.

Publicaba Kichi esta mañana una loa a la limpieza de la ciudad que realmente no tiene desperdicio; por lo que dice, por lo que omite, y por cuándo lo dice. “A pesar del contexto, a pesar de que la empresa no cumple, los trabajadores y trabajadoras de la limpieza dejan así de bonita y de escamondá Cádiz todas las mañanas”, declaraba González, que destacaba también la “gran profesionalidad” y el “enorme trabajo”, “tanto a los trabajadores y trabajadoras de la limpieza como a cada currante municipal que vela por salud, la seguridad, la protección, el tráfico y cada tarea imprescindible para que la ciudad funcione al mismo tiempo que disfruta de esa felicidad tan merecida”.

Este texto está escrito en jueves, después de un puente festivo con un Carnaval cuya celebración ha rehuido hasta las últimas consecuencias el Ayuntamiento y que ha dejado un olor realmente insoportable en buena parte del casco histórico de la ciudad. Pone el alcalde una foto de la Catedral y otra de Mina para atestiguar su alabanza a la limpieza, pero bien pudiera haber puesto, por citar sólo dos ejemplos, una foto de Enrique de las Marinas el domingo a las dos de la tarde, o de la calle Rosa el lunes a primera hora, donde hasta se quedaban pegadas las suelas de los zapatos de la mezcla indescifrable de líquidos que coincidían en los adoquines tras la segunda noche de fiesta.

En parte es lógico que la ciudad haya padecido el problema de limpieza de este pasado puente de Andalucía, porque el servicio extraordinario no se puede pagar en febrero y en junio; y el Ayuntamiento se ha enrocado en lo segundo en todos los sentidos. Pero de ahí a asegurar que Cádiz está “escamondá” todas las mañanas va una montaña... de basura.

También llama la atención el pelotazo adelante que el alcalde pega en su escrito. Porque no era necesario hablar de contexto (¿a qué contexto se refiere? ¿a la pandemia? ¿al Carnaval que se ha celebrado a sabiendas? ¿a la guerra de Ucrania?), y parece imprudente culpar de la situación de la limpieza de la ciudad a que “la empresa no cumple”, como alegremente despacha Kichi en Twitter obviando un pequeño detalle: que el servicio debía prestarse bajo un contrato y una maquinaria renovados en el año 2016, y que por la caótica gestión del proceso de licitación cinco años y medio después sigue sin actualizarse la limpieza a la espera ahora de que por tercera vez se pronuncie un tribunal respecto a posibles irregularidades o deficiencias en la tramitación.

Esto último parece no importar demasiado al alcalde, que horas antes de ese mensaje en redes publicó otro en el que presumía: “No sólo vamos a sacar un nuevo pliego del servicio de recogida de residuos para renovarlo e introducir mejoras, además continuamos atentos para lograr nuevos fondos europeos con los que reforzarlo”. Toma ya. Seis años después de que el contrato debiera estar prestándose, con los consiguientes seis años de retraso en las condiciones fijadas en el pliego respecto a la tecnología, la maquinaria y los vehículos actuales, saca pecho el alcalde de que van a sacar el pliego.

Con estas afirmaciones a la ligera en las redes, el alcalde parece que se ha disfrazado de aquel mayordomo televisivo y de una pasada mágica ha querido borrar tanta suciedad y malos olores para presumir de limpieza. El algodón no engaña.