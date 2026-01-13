Las cifras de la crisis de los cribados

Del total de 2.317 mujeres afectadas por los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud, 22 han desarrollado cáncer y están en la actualidad en tratamiento, ninguna de ellas ha fallecido y todos los casos se han producido en el ámbito de atención del hospital Virgen del Rocío, de Sevilla. Son los datos oficiales, adelantados ayer por este periódico, que acotan la verdadera dimensión de la crisis más grave que ha vivido la sanidad pública andaluza y que provocó una convulsión política que tuvo alcance nacional. Las cifras admitirán diversas interpretaciones, pero nadie puede dudar de la gravedad de lo que ha pasado: 22 mujeres han desarrollado una patología grave que podría haberse atendido antes de haber funcionado correctamente el plan de prevención al que, como andaluzas, tenían derecho. El hecho de que la Junta, en primera instancia, reconociera la trascendencia de lo ocurrido y de que, luego, se apresurara a tomar medidas para normalizar la situación no resta ni un ápice de gravedad a la hora de señalar responsabilidades de todo tipo. Los servicios jurídicos del SAS están estudiando 15 casos de reclamaciones patrimoniales presentadas por mujeres afectadas. Las pacientes han pedido una indemnización y si la Junta no las atiende irán a la vía judicial. Pero también están las responsabilidades políticas y estas no se sustancian con una remodelación de altos cargos o un cambio en la titularidad de la Consejería. Serán los ciudadanos los que en las próximas elecciones juzguen la calidad de la sanidad pública durante los cuatro años de mayoría absoluta de Juanma Moreno. No cabe duda de que la crisis de los cribados ha supuesto un revulsivo que ha hecho que los responsables de esta parcela, la más importante que tiene encomendada la Administración andaluza, hayan tomado conciencia de la importancia de lo que tienen entre manos. El tiempo dirá si se han puesto las bases para mejorar de verdad la sanidad que los andaluces se merecen.