Todos los caminos conducen a Roma. Pero hay caminos directos, atajos, y enormes rodeos. Esto último, a priori, es lo que plantea el Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz y al frente de la sociedad Eléctrica de Cádiz. El grupo popular ha anunciado una propuesta al pleno municipal de este próximo jueves que, cuanto menos, llama la atención por su objetivo.

Según ha informado el PP, el propio PP va a pedir que el Pleno inste al consejo de administración de Eléctrica de Cádiz a amortizar el 50% de la póliza de crédito de 3 millones de euros que solicitó en 2022 para compensar las pérdidas económicas del ejercicio anterior. Un enorme rodeo para llegar al mismo punto que, a priori, necesitaría de una acción directa por parte del propio PP.

Hay que recordar, ante este escenario, que desde el pasado mes de junio el Partido Popular gobierna en el Ayuntamiento de Cádiz con mayoría absoluta. Y eso, entre otras muchas cuestiones, garantiza que esa moción anunciada respecto a Eléctrica de Cádiz saldrá adelante porque los 14 votos de los concejales populares valen frente a los 13 de la oposición. Pero más allá de esta obviedad, conviene también recordar que el PP ostenta la presidencia y la mayoría política del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz desde el momento en que se conformó la actual corporación municipal. Es decir, que los populares tienen plenos poderes en uno y otro órgano, lo que garantiza que esa propuesta, como cualquier otra, saldrá adelante.

Lo sorprendente, pues, es que la decisión de amortizar el 50% de la póliza de crédito de una empresa municipal sea elevada al Pleno en lugar de abordarse en el consejo de administración de esa sociedad. O peor aún, que el asunto lo conozca el Pleno antes que el propio consejo de administración.

Y es que, en este punto, hay que señalar también el hecho de que a estas alturas -finales del mes de octubre- tras más de 100 días de gobierno, no ha sido convocado aún el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz; ese órgano al que el jueves aprobará el Pleno (salvo ausencia repentina de algún concejal popular o similar incidencia) instar a realizar una operación que no conoce pues no se ha reunido una sola vez con la nueva composición y bajo la presidencia de los populares (de la concejala Maite González, en concreto).

De hecho, esta anómala situación no es exclusiva a Eléctrica de Cádiz, ya que en la sociedad municipal de comunicación (Onda Cádiz) tampoco ha sido convocado el consejo de administración desde la formación del nuevo gobierno municipal. Y eso a pesar de que desde hace unos días la televisión municipal anda descabezada tras la jubilación de su directora-gerente, Carmen Morillo, que a día de hoy no ha sido sustituida, ni siquiera se ha planteado la hoja de ruta a seguir para encontrar ese recambio que necesita la empresa para seguir funcionando.

Así las cosas, llama sobremanera la atención una propuesta de esta índole, que parece basarse más en las formas que la importancia del fondo; una propuesta de cara a la galería para señalar al anterior equipo de gobierno, para recordar la pésima gestión al frente de Eléctrica o la opacidad de ese último cuatrienio de Kichi; y no una moción necesaria para garantizar el mejor futuro posible de esta sociedad que en los últimos tiempos ha tocado bastante el bolsillo de los gaditanos mientras se acumulaban pérdidas millonarias.

Justifica el PP la moción en un requisito de los auditores de Eléctrica “de dar cuenta a este pleno para su convalidación del acuerdo adoptado y la preceptiva autorización”, aunque reconoce el grupo municipal que el Pleno no es preceptivo para este trámite. Pese a ello, considera que debe ser la Corporación en su conjunto “quien se pronuncie sobre esa reducción de la póliza de crédito que fue suscrita en su día”, añadiendo que esa decisión se adoptó “con una evidente ocultación de los motivos económicos que originaron la misma”.

En esta línea de crítica al anterior gobierno, recuerda el PP que “con la falta de representación de este grupo municipal en el consejo de la empresa por decisión del entonces equipo de gobierno y el apoyo del grupo socialista, la motivación y justificación de esa operación se intentó ocultar a los gaditanos, ya que respondía a la lamentable situación económica en la que se encontraba Eléctrica de Cádiz”.

Respecto a la operación que se pondrá en marcha con posterioridad a que el PP utilice el pleno en el que tiene mayoría absoluta para autoexigirse una operación que debe adoptar la empresa que preside y en la que tiene también garantizada una mayoría política, avanzan los populares que una vez se reduzca la póliza tendrá que ser otra vez el Pleno quien “convalide el acuerdo a adoptar por el consejo de administración con las nuevas condiciones e importe de la póliza modificada”. Un auténtico rodeo el de esta especie de autoexigencia que parece tener mucho de galería y poco de fondo.