La Semana Santa de Cádiz ya se vive en las iglesias

La última semana de Cuaresma podría denominarse la semana de los pasos. A escasos días de que las cofradías empiecen a poner en la calle sus cortejos procesionales, en el interior de los templos empieza a estar todo prácticamente listo para esas salidas, surgiendo cada mañana nuevas estampas de pasos montados y de imágenes titulares sobre ellos fruto del trabajo que cada noche realizan los cofrades para que todo esté dispuesto el día de la salida.

Esta realidad, que quizás en los últimos años viene ganando algunos días de antelación respecto a como se funcionaba hace unos años, ofrece una espectacular estampa en las iglesias que anima las mañanas y tardes de este final de la Cuaresma.

Si se habla de pasos en el interior de las iglesias, no cabe duda que es Santa Cruz la que cobra el principal protagonismo, con las cinco hermandades que residen allí y los once pasos que suman entre todas ellas; pasos que ya están dispuestos en mayor o menor medida. Así, los de Las Aguas o Sanidad ya están prácticamente a falta de flores, mientras que el misterio del Perdón aguarda aún la colocación de las nuevas imágenes secundarias y, sobre todo, del Crucificado que no subirá hasta la noche del Viernes de Dolores.

También está repleta de hermandades la iglesia de San Lorenzo, con cuatro cofradías preparando la Semana Santa y con los pasos rodeando el altar mayor, que preside el palio de Servitas para los cultos de estos días previos a su salida del viernes.

Media docena de pasos prácticamente ya listos para salir ofrece también la iglesia de San Francisco, a la espera de que este viernes suba también la imagen del Caído, que estará en besamano durante todo el día.

Cuatro pasos hay en la Merced, y tres en Santo Domingo. Y así se va completando una ruta que se extiende por todo el casco histórico y por la puntual parada en la parroquia de San José; y que, eso sí, depende del horario de apertura habitual de las iglesias, que salvo excepciones no han habilitado estos días intensos de Cuaresma una apertura especial de puertas para poder mostrar el esplendor de la Semana Santa antes de que llegue el Domingo de Ramos o sus vísperas.

Excepciones como las de San José en Puertatierra, que está recibiendo visitas de escolares por las mañanas; o San Lorenzo en Sagasta, que también abre sus puertas a grupos de niños que se acercan a ver los pasos y que son recibidos en una suerte de visita guiada por la pequeña magna que se expone en el crucero de la iglesia. A esta visión se unen también de modo particular las cofradías, como Piedad, que anuncia una apertura especial de la iglesia el Viernes de Dolores para que los colegios puedan ver los pasos que ya están montados también.

Esta presencia de los pasos dentro de las iglesias permite también ver con detalle algunos de los principales estrenos de esta próxima Semana Santa, como es el caso de Ecce–Homo, Columna o Vera–Cruz.

El reloj que marca la cuenta atrás hacia una nueva Semana Santa, por tanto, tiene en el interior de las iglesias otra señal más que clara; y es que conforme los pasos procesionales entran por la puerta y comienzan a brotar respiraderos, canastos, candelabros e imágenes la espera se acorta aún más.